Появились кадры обрушения ГК «Снежком» в подмосковном Красногорске
Число машин, получивших повреждения, превысило 100
Фото: Илья Московец © URA.RU
В подмосковном Красногорске обрушилась опора комплекса «Снежком», который в настоящее время демонтируют. В результате инцидента пострадали автомобили, припаркованные вблизи места происшествия.
«Сразу после падения конструкции ее обломки разлетелись на десятки и сотни метров, повредив машины, стоящие возле домов на Красногорском бульваре», — пишет SHOT. Опора комплекса обрушилась на дорогу. По последним данным, число машин, получивших повреждения, превысило 100. В результате обрушения пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что повреждения получили свыше 60 автомобилей — у них разбиты стекла, повреждены бамперы и другие элементы. Также зафиксированы повреждения окон в ряде жилых домов. В настоящее время на месте инцидента находятся сотрудники Госавтоинспекции. Они обеспечивают регулирование дорожного движения, поскольку из-за упавших элементов конструкции одна из полос оказалась заблокированной.
