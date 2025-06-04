«Вытягивали щипцами»: в Екатеринбурге роды едва не кончились трагедией. Фото

В Екатеринбурге девочка с ихтиозом выжила, несмотря на прогнозы медиков

05 июня 2025 в 09:02 Размер текста - 17 +

Малышка родилась недоношенной и с тяжелым диагнозом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге живет десятилетняя Катя Решетникова с редким генетическим заболеванием — ихтиоз. Эта патология приводит к тому, что кожа ребенка становится крайне уязвимой и чувствительной: даже незначительный контакт способен вызвать кровоточащие трещины. Как помочь ребенку — в материале URA.RU. Катя появилась на свет недоношенной. На 37-й неделе беременности у мамы девочки Ирины возникли осложнения, потребовалась срочная госпитализация. Неаккуратный осмотр врача привел к тяжелым преждевременным родам. «Роды были ужасные — мне давили на живот. Катя застряла в родовых путях, кесарево уже делать было нельзя. Дочку вытягивали щипцами, сломали ключицу. Я увидела ее в реанимации спустя несколько часов. Ощущение было такое, что ребенка били: гематомы на лице, шелушения на лбу и на животике», — вспоминает женщина. Ихтиоз врачи зафиксировали уже в первые часы после появления Кати на свет. С момента рождения Катя страдает ихтиозом — неизлечимым заболеванием кожи Фото: благотворительный фонд «Дети-бабочки» На следующие сутки после родов девочку увезли в больницу, родным можно было навещать ее в реанимации не больше часа в день. И только через 10 дней маме разрешили лечь в больницу вместе с дочкой. «Первый год жизни Кати у меня прошел как в тумане», — говорит Ирина. — Самое длительное время, что мы провели дома между больницами, — три недели, самое короткое — три дня. Неврологические проблемы, миллион диагнозов, которые сначала ставят, потом снимают. Нам говорили, что следующую болезнь наш ребенок не перенесет, а еще Катю нужно держать «под колпаком» — ни с кем, кроме мамы и папы, не контактировать. Нас заверяли, что дочка ходить не будет и говорить тоже вряд ли». Пессимистичные прогнозы врачей существенно отражались на эмоциональном состоянии всей семьи. Ирина признается, что долгое время не принимала болезнь дочки, многое списывала на врачебную ошибку, считала, что в кожу занесли инфекцию. Долго искала информацию о заболевании в интернете, пока не нашла группу в соцсетях, объединяющую родителей детей с ихтиозом. «Пришло осознание, что надо учиться с этим жить. Я взяла себя в руки, подобрали для Кати уходовую терапию, прекратились стационары, все перешло в стадию реабилитаций и лечения», — рассказывает женщина. Девочка принимает активное участие в мероприятиях, организованных для детей с аналогичным диагнозом Фото: благотворительный фонд «Дети-бабочки» Несмотря на диагноз, Катя смогла пойти в обычный детский сад, а затем и в школу. Ее родители заранее информировали педагогов и родителей одноклассников о заболевании. Благодаря поддержке коллектива и семьи девочка не сталкивалась с дискриминацией и быстро нашла друзей. «В классе хорошие отношения между ребятами, никто никогда ее не обижал. Сейчас уже все привыкли», — добавляет Ирина. Для людей с ихтиозом необходим тщательный уход: утро Кати неизменно начинается с водных процедур с применением масел, удаления образовавшихся корочек и последующего увлажнения кожи. В периоды обострений к ежедневным мероприятиям присоединяются специализированные мази и кремы. Несмотря на все сложности, девочка ведет активный образ жизни, занимается учебой, творчеством и спортом. «Единственное, ей не нравится, что нужно раньше всех вставать, чтобы успеть выполнить процедуры», — делится Ирина. С 2020 года Катя стала подопечной фонда «Дети-бабочки», который оказывает адресную помощь детям с редкими кожными заболеваниями. Девочка прошла реабилитацию, получила генетическую диагностику и индивидуально подобранное лечение. Катя и Юля все свое свободное время предпочитают проводить вместе Фото: благотворительный фонд «Дети-бабочки» «Катя активно участвует в мероприятиях фонда, помогает организовывать акции и поддерживает других детей с дерматозами. В марте она вместе с основателем фонда открыла Центр генных дерматозов в Екатеринбурге, а также выступила на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы», — поделились с URA.RU в благотворительной организации. Семья Кати всегда поддерживала ее, не акцентируя внимание на болезни. В 2018 году у девочки появилась младшая сестра Юлиана, с которой они проводят много времени вместе. Родные стараются создать для Кати условия обычного детства — с играми, учебой, творчеством и веселыми моментами. «Катя заканчивает 4 класс, увлекается рисованием, посещает художественную школу и активно занимается спортом. Она мечтает стать врачом и помогает другим детям с похожими диагнозами. Несмотря на ежедневные трудности, девочка остается открытой, дружелюбной и уверенной в себе», — отмечает мама малышки. Помочь Кате можно разными способами: Поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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В Екатеринбурге живет десятилетняя Катя Решетникова с редким генетическим заболеванием — ихтиоз. Эта патология приводит к тому, что кожа ребенка становится крайне уязвимой и чувствительной: даже незначительный контакт способен вызвать кровоточащие трещины. Как помочь ребенку — в материале URA.RU. Катя появилась на свет недоношенной. На 37-й неделе беременности у мамы девочки Ирины возникли осложнения, потребовалась срочная госпитализация. Неаккуратный осмотр врача привел к тяжелым преждевременным родам. «Роды были ужасные — мне давили на живот. Катя застряла в родовых путях, кесарево уже делать было нельзя. Дочку вытягивали щипцами, сломали ключицу. Я увидела ее в реанимации спустя несколько часов. Ощущение было такое, что ребенка били: гематомы на лице, шелушения на лбу и на животике», — вспоминает женщина. Ихтиоз врачи зафиксировали уже в первые часы после появления Кати на свет. На следующие сутки после родов девочку увезли в больницу, родным можно было навещать ее в реанимации не больше часа в день. И только через 10 дней маме разрешили лечь в больницу вместе с дочкой. «Первый год жизни Кати у меня прошел как в тумане», — говорит Ирина. — Самое длительное время, что мы провели дома между больницами, — три недели, самое короткое — три дня. Неврологические проблемы, миллион диагнозов, которые сначала ставят, потом снимают. Нам говорили, что следующую болезнь наш ребенок не перенесет, а еще Катю нужно держать «под колпаком» — ни с кем, кроме мамы и папы, не контактировать. Нас заверяли, что дочка ходить не будет и говорить тоже вряд ли». Пессимистичные прогнозы врачей существенно отражались на эмоциональном состоянии всей семьи. Ирина признается, что долгое время не принимала болезнь дочки, многое списывала на врачебную ошибку, считала, что в кожу занесли инфекцию. Долго искала информацию о заболевании в интернете, пока не нашла группу в соцсетях, объединяющую родителей детей с ихтиозом. «Пришло осознание, что надо учиться с этим жить. Я взяла себя в руки, подобрали для Кати уходовую терапию, прекратились стационары, все перешло в стадию реабилитаций и лечения», — рассказывает женщина. Несмотря на диагноз, Катя смогла пойти в обычный детский сад, а затем и в школу. Ее родители заранее информировали педагогов и родителей одноклассников о заболевании. Благодаря поддержке коллектива и семьи девочка не сталкивалась с дискриминацией и быстро нашла друзей. «В классе хорошие отношения между ребятами, никто никогда ее не обижал. Сейчас уже все привыкли», — добавляет Ирина. Для людей с ихтиозом необходим тщательный уход: утро Кати неизменно начинается с водных процедур с применением масел, удаления образовавшихся корочек и последующего увлажнения кожи. В периоды обострений к ежедневным мероприятиям присоединяются специализированные мази и кремы. Несмотря на все сложности, девочка ведет активный образ жизни, занимается учебой, творчеством и спортом. «Единственное, ей не нравится, что нужно раньше всех вставать, чтобы успеть выполнить процедуры», — делится Ирина. С 2020 года Катя стала подопечной фонда «Дети-бабочки», который оказывает адресную помощь детям с редкими кожными заболеваниями. Девочка прошла реабилитацию, получила генетическую диагностику и индивидуально подобранное лечение. «Катя активно участвует в мероприятиях фонда, помогает организовывать акции и поддерживает других детей с дерматозами. В марте она вместе с основателем фонда открыла Центр генных дерматозов в Екатеринбурге, а также выступила на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы», — поделились с URA.RU в благотворительной организации. Семья Кати всегда поддерживала ее, не акцентируя внимание на болезни. В 2018 году у девочки появилась младшая сестра Юлиана, с которой они проводят много времени вместе. Родные стараются создать для Кати условия обычного детства — с играми, учебой, творчеством и веселыми моментами. «Катя заканчивает 4 класс, увлекается рисованием, посещает художественную школу и активно занимается спортом. Она мечтает стать врачом и помогает другим детям с похожими диагнозами. Несмотря на ежедневные трудности, девочка остается открытой, дружелюбной и уверенной в себе», — отмечает мама малышки. Помочь Кате можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Дети-бабочки». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.