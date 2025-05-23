В челябинском ресторане после жалоб на отравления исчезли устрицы и ежи

В челябинском ресторане «Мидийное место» после жалоб на отравления внезапно исчезли морские гады: устрицы и ежи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Хотела с подругой в пятницу вечером поесть морских деликатесов, позвонила в ресторан. Оказалось, там сейчас не подают ни устриц, ни ежей. Сотрудник заведения сослался на проблемы с выловом», — говорит корреспондент URA.RU.
В региональном Управлении Роспотребнадзора на запрос URA.RU ответили, что официальных жалоб на отравления и плохое самочувствие от жителей Челябинска и из медучреждений к ним не поступало. Однако они объявили предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения закона.
Гости сети «Мидийное место» в Челябинске начали массово жаловаться на отравления в период майских праздников. Большинство жалоб направлено на то же блюдо, в партии которого в Екатеринбурге найдена кишечная палочка.
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