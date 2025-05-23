В челябинском ресторане после жалоб на отравления исчезли устрицы и ежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Морские гады вызвали плохое самочувствие гостей ресторана
Морские гады вызвали плохое самочувствие гостей ресторана Фото:

В челябинском ресторане «Мидийное место» после жалоб на отравления внезапно исчезли морские гады: устрицы и ежи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Хотела с подругой в пятницу вечером поесть морских деликатесов, позвонила в ресторан. Оказалось, там сейчас не подают ни устриц, ни ежей. Сотрудник заведения сослался на проблемы с выловом», — говорит корреспондент URA.RU.

В региональном Управлении Роспотребнадзора на запрос URA.RU ответили, что официальных жалоб на отравления и плохое самочувствие от жителей Челябинска и из медучреждений к ним не поступало. Однако они объявили предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения закона.

Гости сети «Мидийное место» в Челябинске начали массово жаловаться на отравления в период майских праздников. Большинство жалоб направлено на то же блюдо, в партии которого в Екатеринбурге найдена кишечная палочка.

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В челябинском ресторане «Мидийное место» после жалоб на отравления внезапно исчезли морские гады: устрицы и ежи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Хотела с подругой в пятницу вечером поесть морских деликатесов, позвонила в ресторан. Оказалось, там сейчас не подают ни устриц, ни ежей. Сотрудник заведения сослался на проблемы с выловом», — говорит корреспондент URA.RU. В региональном Управлении Роспотребнадзора на запрос URA.RU ответили, что официальных жалоб на отравления и плохое самочувствие от жителей Челябинска и из медучреждений к ним не поступало. Однако они объявили предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения закона. Гости сети «Мидийное место» в Челябинске начали массово жаловаться на отравления в период майских праздников. Большинство жалоб направлено на то же блюдо, в партии которого в Екатеринбурге найдена кишечная палочка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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