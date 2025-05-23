У экс-борца с коррупцией в Новосибирске забрали имущество 69 млн рублей

Суд в Новосибирске изъял у экс-главы УМВД 14 машин и 15 объектов недвижимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший глава отдела по борьбе с коррупцией попался на незаконном доходе
Бывший глава отдела по борьбе с коррупцией попался на незаконном доходе Фото:

В Новосибирске суд изъял у бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД Андрея Хомина имущество на сумму более 69 миллионов рублей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. 

«По иску Генпрокуратуры России изъято имущество бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Андрея Хомин», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Лента.ру». В Генпрокуратуре пояснили, что бывший сотрудник полиции приобрел указанное имущество за счет доходов, законность которых не подтверждена. В перечень изъятого вошли 15 объектов недвижимости, 14 автомобилей и гидроцикл.

Основанием для подачи иска стали результаты проверки, проведенной Генеральной прокуратурой в 2024 году после предъявления Хомину обвинения в получении взяток за покровительство незаконной игорной деятельности. В ходе расследования установлено, что Хомин регистрировал коррупционные активы на родственников и близких лиц, в том числе на бывшую супругу, с которой формально развелся в 2017 году, но продолжал совместно вести хозяйство.

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В Новосибирске суд изъял у бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД Андрея Хомина имущество на сумму более 69 миллионов рублей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.  «По иску Генпрокуратуры России изъято имущество бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Андрея Хомин», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Лента.ру». В Генпрокуратуре пояснили, что бывший сотрудник полиции приобрел указанное имущество за счет доходов, законность которых не подтверждена. В перечень изъятого вошли 15 объектов недвижимости, 14 автомобилей и гидроцикл. Основанием для подачи иска стали результаты проверки, проведенной Генеральной прокуратурой в 2024 году после предъявления Хомину обвинения в получении взяток за покровительство незаконной игорной деятельности. В ходе расследования установлено, что Хомин регистрировал коррупционные активы на родственников и близких лиц, в том числе на бывшую супругу, с которой формально развелся в 2017 году, но продолжал совместно вести хозяйство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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