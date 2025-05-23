Появились первые кадры с возвращения бойцов РФ на родину после обмена с Украиной

Появились первые кадры российских военнослужащих и гражданских лиц, которые вскоре вернутся на территорию России в результате обмена пленными с Украиной. Соглашение об этом было достигнуто в Стамбуле. Видео возвращения URA.RU предоставило Минобороны РФ.
«Сегодня произошел обмен. Я очень рад, что вернулся домой. Внутри чувства меня переполняют, очень приятные, теплые ощущения от того, что я увижу свою семью, родственников, детей и близких», — сказал российский военнослужащий на предоставленном Минобороны видео.
В настоящее время к отправке на Родину готовятся 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, среди которых есть и жители Курской области, оказавшиеся в плену у ВСУ. Украинской стороне была передана равная по численности группа. Освобожденных военнослужащих и гражданских лиц доставили на территорию Беларуси, где им предоставили медицинскую и психологическую поддержку. В ближайшее время они будут переправлены в Россию, где пройдут курс лечения и реабилитации. Данная операция представляет собой первый этап масштабного обмена пленными за все время конфликта, который проводится по схеме «1000 на 1000».
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