Появились первые кадры с возвращения бойцов РФ на родину после обмена с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывшие военнопленные сейчас находятся в Беларуси, скоро они вернутся в Россию
Бывшие военнопленные сейчас находятся в Беларуси, скоро они вернутся в Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появились первые кадры российских военнослужащих и гражданских лиц, которые вскоре вернутся на территорию России в результате обмена пленными с Украиной. Соглашение об этом было достигнуто в Стамбуле. Видео возвращения URA.RU предоставило Минобороны РФ.

«Сегодня произошел обмен. Я очень рад, что вернулся домой. Внутри чувства меня переполняют, очень приятные, теплые ощущения от того, что я увижу свою семью, родственников, детей и близких», — сказал российский военнослужащий на предоставленном Минобороны видео.

В настоящее время к отправке на Родину готовятся 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, среди которых есть и жители Курской области, оказавшиеся в плену у ВСУ. Украинской стороне была передана равная по численности группа. Освобожденных военнослужащих и гражданских лиц доставили на территорию Беларуси, где им предоставили медицинскую и психологическую поддержку. В ближайшее время они будут переправлены в Россию, где пройдут курс лечения и реабилитации. Данная операция представляет собой первый этап масштабного обмена пленными за все время конфликта, который проводится по схеме «1000 на 1000».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появились первые кадры российских военнослужащих и гражданских лиц, которые вскоре вернутся на территорию России в результате обмена пленными с Украиной. Соглашение об этом было достигнуто в Стамбуле. Видео возвращения URA.RU предоставило Минобороны РФ. «Сегодня произошел обмен. Я очень рад, что вернулся домой. Внутри чувства меня переполняют, очень приятные, теплые ощущения от того, что я увижу свою семью, родственников, детей и близких», — сказал российский военнослужащий на предоставленном Минобороны видео. В настоящее время к отправке на Родину готовятся 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, среди которых есть и жители Курской области, оказавшиеся в плену у ВСУ. Украинской стороне была передана равная по численности группа. Освобожденных военнослужащих и гражданских лиц доставили на территорию Беларуси, где им предоставили медицинскую и психологическую поддержку. В ближайшее время они будут переправлены в Россию, где пройдут курс лечения и реабилитации. Данная операция представляет собой первый этап масштабного обмена пленными за все время конфликта, который проводится по схеме «1000 на 1000».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...