Экс-советник Януковича Портнов перед смертью встречался с Зеленским в Киеве

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Убитый Портнов мог владеть компроматом на Зеленского и Ермака, заявил Шарий
Убитый Портнов мог владеть компроматом на Зеленского и Ермака, заявил Шарий Фото:
новость из сюжета
В Испании застрелен экс-советник Януковича Андрей Портнов

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, застреленный 21 мая в Испании, на прошлых выходных посещал Киев. Там он встретился с Владимиром Зеленским и руководителем его Офиса Андреем Ермаком, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий. 

«Убитый в Мадриде Андрей Портнов, по моей информации, субботу и воскресенье провел в Киеве. Он встречался с Зеленским и главой офиса президента Ермаком... Вернулся он в понедельник», — заявил Шарий в своем telegram-канале. 

Позднее он уточнил, что в ходе визита в Киев Портнов мог предъявить Зеленскому и Ермаку определенные требования, связанные с имеющимися у него компрометирующими материалами. Анатолий Шарий также отметил, что об этой встрече знали некоторые украинские политики, однако их имена на данный момент не раскрыты. В связи со всей указанной выше информацией блогер призвал правоохранителей в Европе проверить возможность пересечения Андреем Портновым госграницы Украины.

Андрей Портнов, 51-летний юрист и экс-депутат Верховной Рады, был застрелен в пригороде Мадрида двумя или тремя неизвестными лицами. Это произошло после того, как мужчина привез своих детей в одну из элитных школ. В качестве возможных причин убийства рассматриваются как финансовые разногласия, так и политические мотивы. При этом следствие не исключает возможную связь произошедшего с конфликтом на Украине. Сейчас Национальная полиция Испании занимается поиском нескольких подозреваемых, которые могли быть причастны к убийству. 

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Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, застреленный 21 мая в Испании, на прошлых выходных посещал Киев. Там он встретился с Владимиром Зеленским и руководителем его Офиса Андреем Ермаком, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.  «Убитый в Мадриде Андрей Портнов, по моей информации, субботу и воскресенье провел в Киеве. Он встречался с Зеленским и главой офиса президента Ермаком... Вернулся он в понедельник», — заявил Шарий в своем telegram-канале.  Позднее он уточнил, что в ходе визита в Киев Портнов мог предъявить Зеленскому и Ермаку определенные требования, связанные с имеющимися у него компрометирующими материалами. Анатолий Шарий также отметил, что об этой встрече знали некоторые украинские политики, однако их имена на данный момент не раскрыты. В связи со всей указанной выше информацией блогер призвал правоохранителей в Европе проверить возможность пересечения Андреем Портновым госграницы Украины. Андрей Портнов, 51-летний юрист и экс-депутат Верховной Рады, был застрелен в пригороде Мадрида двумя или тремя неизвестными лицами. Это произошло после того, как мужчина привез своих детей в одну из элитных школ. В качестве возможных причин убийства рассматриваются как финансовые разногласия, так и политические мотивы. При этом следствие не исключает возможную связь произошедшего с конфликтом на Украине. Сейчас Национальная полиция Испании занимается поиском нескольких подозреваемых, которые могли быть причастны к убийству. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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