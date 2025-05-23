По больницам Кургана провезут ковчег со святыми мощами

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Святые мощи пробудут в Кургане два дня
Святые мощи пробудут в Кургане два дня Фото:

В Курган 9 июня в Александро-Невский кафедральный собор привезут ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского. До позднего вечера святыня будет доступна для прихожан, а на следующий день ее провезут по курганским больницам. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

«Ковчег с мощами святого угодника прибудет в Александро-Невский собор 9 июня в 9:00, в день Святого Духа. 10 июня святыня посетит несколько медицинских учреждений Кургана, а с 12:00 до вечера будет находиться в Свято-Троицком соборе Кургана. После этого святыня покинет пределы региона», — сообщает Курганская епархия.

Ранее в Кургане уже проходили значимые православные мероприятия, связанные с принесением святынь: в Александро-Невский собор привозили башмачок святителя Спиридона Тримифунтского из Греции и Благодатный огонь из Иерусалима. Кроме того, ежегодно в июне проводится Никольский крестный ход в честь явления чудотворного образа Святителя Николая Мирликийского, который собирает сотни верующих и духовенство региона.

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В Курган 9 июня в Александро-Невский кафедральный собор привезут ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского. До позднего вечера святыня будет доступна для прихожан, а на следующий день ее провезут по курганским больницам. Об этом сообщает пресс-служба епархии. «Ковчег с мощами святого угодника прибудет в Александро-Невский собор 9 июня в 9:00, в день Святого Духа. 10 июня святыня посетит несколько медицинских учреждений Кургана, а с 12:00 до вечера будет находиться в Свято-Троицком соборе Кургана. После этого святыня покинет пределы региона», — сообщает Курганская епархия. Ранее в Кургане уже проходили значимые православные мероприятия, связанные с принесением святынь: в Александро-Невский собор привозили башмачок святителя Спиридона Тримифунтского из Греции и Благодатный огонь из Иерусалима. Кроме того, ежегодно в июне проводится Никольский крестный ход в честь явления чудотворного образа Святителя Николая Мирликийского, который собирает сотни верующих и духовенство региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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