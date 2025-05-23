По больницам Кургана провезут ковчег со святыми мощами

В Курган 9 июня в Александро-Невский кафедральный собор привезут ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского. До позднего вечера святыня будет доступна для прихожан, а на следующий день ее провезут по курганским больницам. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
«Ковчег с мощами святого угодника прибудет в Александро-Невский собор 9 июня в 9:00, в день Святого Духа. 10 июня святыня посетит несколько медицинских учреждений Кургана, а с 12:00 до вечера будет находиться в Свято-Троицком соборе Кургана. После этого святыня покинет пределы региона», — сообщает Курганская епархия.
Ранее в Кургане уже проходили значимые православные мероприятия, связанные с принесением святынь: в Александро-Невский собор привозили башмачок святителя Спиридона Тримифунтского из Греции и Благодатный огонь из Иерусалима. Кроме того, ежегодно в июне проводится Никольский крестный ход в честь явления чудотворного образа Святителя Николая Мирликийского, который собирает сотни верующих и духовенство региона.
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