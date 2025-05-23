В Челябинской области мужчина на «Гелендвагене» насмерть сбил подростка

В Миассе вечером 23 мая водитель Mercedes-Benz G55 сбил школьника. Мальчик внезапно выбежал на проезжую часть, он скончался от полученных травм. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Авария произошла в 19:49 на улице Парковой, возле дома №2к1. Водитель Mercedes-Benz G55, мужчина 1975 года рождения, совершил наезд на мальчика 2016 года рождения. В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве.
В Госавтоинспекции Челябинской области уточнили, что школьник внезапно появился из-за полосы зеленых насаждений. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.
Как сообщало URA.RU ранее, в Сосновском районе водитель «Лада Гранта» сбил 12-летнюю девочку, которая скончалась от полученных травм. ДТП случилось на 2-м километре автодороги «п. Рощино».
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