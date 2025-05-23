23 мая 2025

В Челябинской области мужчина на «Гелендвагене» насмерть сбил подростка

В Миассе водитель Mercedes-Benz G55 сбил школьника
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики не смогли спасти подростка
Медики не смогли спасти подростка Фото:

В Миассе вечером 23 мая водитель Mercedes-Benz G55 сбил школьника. Мальчик внезапно выбежал на проезжую часть, он скончался от полученных травм. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Авария произошла в 19:49 на улице Парковой, возле дома №2к1. Водитель Mercedes-Benz G55, мужчина 1975 года рождения, совершил наезд на мальчика 2016 года рождения. В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве.

В Госавтоинспекции Челябинской области уточнили, что школьник внезапно появился из-за полосы зеленых насаждений. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Как сообщало URA.RU ранее, в Сосновском районе водитель «Лада Гранта» сбил 12-летнюю девочку, которая скончалась от полученных травм. ДТП случилось на 2-м километре автодороги «п. Рощино».

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В Миассе вечером 23 мая водитель Mercedes-Benz G55 сбил школьника. Мальчик внезапно выбежал на проезжую часть, он скончался от полученных травм. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «Авария произошла в 19:49 на улице Парковой, возле дома №2к1. Водитель Mercedes-Benz G55, мужчина 1975 года рождения, совершил наезд на мальчика 2016 года рождения. В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия», — прокомментировали в ведомстве. В Госавтоинспекции Челябинской области уточнили, что школьник внезапно появился из-за полосы зеленых насаждений. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии. Как сообщало URA.RU ранее, в Сосновском районе водитель «Лада Гранта» сбил 12-летнюю девочку, которая скончалась от полученных травм. ДТП случилось на 2-м километре автодороги «п. Рощино».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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