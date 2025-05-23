В Прикамье простились с погибшим на СВО многодетным бизнесменом Вихаревым

В Прикамье похоронили погибшего в ходе спецоперации ВС РФ на Украине предпринимателя Олега Вихарева. По сведениям мэрии Верещагинского округа, у военнослужащего дома остались жена и трое детей.
«В ходе СВО 21 декабря 2024 года погиб Олег Вихарев, ефрейтор ВС РФ, наводчик десантно-штурмового полка. Выражаем соболезнования маме, супруге, дочерям (трем), сестрам (двум), всем родным и близким», — указано на странице окружной администрации. Церемонию прощания провели 23 мая в верещагинском дворце досуга.
Боец родился в июле 1992 года в деревне Желтопи (Удмуртия). Он окончился верещагинскую школу №1, в армии был снайпером. После — получил должность замдиректора в местном магазине «Светофор». Являлся собственником фудтрака, занимался бизнесом.
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