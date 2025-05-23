23 мая 2025

В Прикамье простились с погибшим на СВО многодетным бизнесменом Вихаревым

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойца проводили в последний путь 23 мая
Бойца проводили в последний путь 23 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Прикамье похоронили погибшего в ходе спецоперации ВС РФ на Украине предпринимателя Олега Вихарева. По сведениям мэрии Верещагинского округа, у военнослужащего дома остались жена и трое детей.

«В ходе СВО 21 декабря 2024 года погиб Олег Вихарев, ефрейтор ВС РФ, наводчик десантно-штурмового полка. Выражаем соболезнования маме, супруге, дочерям (трем), сестрам (двум), всем родным и близким», — указано на странице окружной администрации. Церемонию прощания провели 23 мая в верещагинском дворце досуга.

Боец родился в июле 1992 года в деревне Желтопи (Удмуртия). Он окончился верещагинскую школу №1, в армии был снайпером. После — получил должность замдиректора в местном магазине «Светофор». Являлся собственником фудтрака, занимался бизнесом.

О гибели военнослужащего сообщили власти
О гибели военнослужащего сообщили власти
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В Прикамье похоронили погибшего в ходе спецоперации ВС РФ на Украине предпринимателя Олега Вихарева. По сведениям мэрии Верещагинского округа, у военнослужащего дома остались жена и трое детей. «В ходе СВО 21 декабря 2024 года погиб Олег Вихарев, ефрейтор ВС РФ, наводчик десантно-штурмового полка. Выражаем соболезнования маме, супруге, дочерям (трем), сестрам (двум), всем родным и близким», — указано на странице окружной администрации. Церемонию прощания провели 23 мая в верещагинском дворце досуга. Боец родился в июле 1992 года в деревне Желтопи (Удмуртия). Он окончился верещагинскую школу №1, в армии был снайпером. После — получил должность замдиректора в местном магазине «Светофор». Являлся собственником фудтрака, занимался бизнесом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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