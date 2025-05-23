23 мая 2025

В Пермском крае собираются увеличить стипендии будущим врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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Речь — про студентов, начавших обучение после 1 мая 2024 года
Речь — про студентов, начавших обучение после 1 мая 2024 года Фото:

В Прикамье планируют поднять стипендию для студентов-медиков, обучающихся по целевому набору. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«В данный момент стипендии выплачиваются два раза в год: 8 тысяч рублей за первый семестр каждого учебного года, 14 тысяч рублей — за второй. Согласно поправкам, объем годовой стипендии для будущих врачей может увеличиться с 22 тысяч рублей до 26 тысяч», — написано на сайте заксобрания Пермского края. 

Если инициативу одобрят, ежемесячный размер выплат будет приравнен к минимальному размеру государственной академической стипендии с учетом районного коэффициента. Проект нового закона уже одобрен депутатами парламента Прикамья в первом чтении. Нововведение отразится на студентах, поступивших на программы бакалавриата и специалитета после 1 мая прошлого года.

URA.RU ранее писало, в Перми самой высокооплачиваемой вакансией в апреле стала должность стоматолога-ортопеда с зарплатой от 450 тысяч рублей в месяц. По мнению авторов нового закона, меры поддержки студентов-медиков могут повысить привлекательность профильных специальностей на фоне высокого спроса на квалифицированных врачей в регионе.

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В Прикамье планируют поднять стипендию для студентов-медиков, обучающихся по целевому набору. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. «В данный момент стипендии выплачиваются два раза в год: 8 тысяч рублей за первый семестр каждого учебного года, 14 тысяч рублей — за второй. Согласно поправкам, объем годовой стипендии для будущих врачей может увеличиться с 22 тысяч рублей до 26 тысяч», — написано на сайте заксобрания Пермского края.  Если инициативу одобрят, ежемесячный размер выплат будет приравнен к минимальному размеру государственной академической стипендии с учетом районного коэффициента. Проект нового закона уже одобрен депутатами парламента Прикамья в первом чтении. Нововведение отразится на студентах, поступивших на программы бакалавриата и специалитета после 1 мая прошлого года. URA.RU ранее писало, в Перми самой высокооплачиваемой вакансией в апреле стала должность стоматолога-ортопеда с зарплатой от 450 тысяч рублей в месяц. По мнению авторов нового закона, меры поддержки студентов-медиков могут повысить привлекательность профильных специальностей на фоне высокого спроса на квалифицированных врачей в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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