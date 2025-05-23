FT: Британия ищет связь между Россией и поджогом дома премьера Стармера

В Великобритании расследуют возможную причастность России к поджогам недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера. Об этом пишет газета Financial Times.
«Британские чиновники из сферы безопасности расследуют, была ли Россия вовлечена в... поджоги собственности, связанной со Стармером», — пишет FT. Издание ссылается на неназванные высокопоставленные источники британского правительства.
Ранее полиция Лондона предъявила обвинения 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу в поджогах автомобиля и двух жилых домов, связанных с премьер-министром Киром Стармером. Преступления были квалифицированы как совершенные с угрозой жизни людей, а расследование ведет антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.
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