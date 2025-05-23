23 мая 2025

Увидеть Пермь глазами персонажей «Урока»: актеры сериала записали аудиогид

Актеры снятого в Перми сериала «Урок» записали аудиоэкскурсию по городу
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая продолжительность экскурсии — 1,5 часа
Общая продолжительность экскурсии — 1,5 часа Фото:

Жители и гости прикамской столицы смогут послушать аудиоэкскурсию во время прогулок по городу. О главных достопримечательностях Перми слушателям будут рассказывать голоса актеров из сериала «Урок», где снимался Юра Борисов, передает пресс-служба министерства по туризму региона.

«Разработана аудиоэкскурсия для прогулок по Перми с голосами актеров драматического сериала „Урок“. Они тоже когда-то впервые познакомились с городом», — указано в telegram-канале ведомства.

Аудиогид подготовлен кинотеатром Okko совместно с проектом «Москва глазами инженера». За полтора часа экскурсии слушатели посетят 11 ключевых локаций, узнают, почему у пермяков соленые уши, и услышат о пермском Бэнкси.

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Жители и гости прикамской столицы смогут послушать аудиоэкскурсию во время прогулок по городу. О главных достопримечательностях Перми слушателям будут рассказывать голоса актеров из сериала «Урок», где снимался Юра Борисов, передает пресс-служба министерства по туризму региона. «Разработана аудиоэкскурсия для прогулок по Перми с голосами актеров драматического сериала „Урок“. Они тоже когда-то впервые познакомились с городом», — указано в telegram-канале ведомства. Аудиогид подготовлен кинотеатром Okko совместно с проектом «Москва глазами инженера». За полтора часа экскурсии слушатели посетят 11 ключевых локаций, узнают, почему у пермяков соленые уши, и услышат о пермском Бэнкси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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