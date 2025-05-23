Увидеть Пермь глазами персонажей «Урока»: актеры сериала записали аудиогид

Жители и гости прикамской столицы смогут послушать аудиоэкскурсию во время прогулок по городу. О главных достопримечательностях Перми слушателям будут рассказывать голоса актеров из сериала «Урок», где снимался Юра Борисов, передает пресс-служба министерства по туризму региона.
«Разработана аудиоэкскурсия для прогулок по Перми с голосами актеров драматического сериала „Урок“. Они тоже когда-то впервые познакомились с городом», — указано в telegram-канале ведомства.
Аудиогид подготовлен кинотеатром Okko совместно с проектом «Москва глазами инженера». За полтора часа экскурсии слушатели посетят 11 ключевых локаций, узнают, почему у пермяков соленые уши, и услышат о пермском Бэнкси.
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