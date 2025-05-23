«За месяц почти -100 рублей»: в Тюмени стремительно дешевеют продукты

Вопреки мировой тенденции, в Тюмени дешевеют продукты. Так, всего за месяц цена на огурцы упала на 90 рублей, на сосиски — на 70 рублей, а на детское питание с мясом — на 57 рублей. Об этом свидетельствуют данные Тюменьстата.
«15-21 апреля. Консервы мясные для детского питания, кг: 1215 рублей. Сосиски, кг: 535 рубля. Огурцы, кг: 261 рубль. … 13-19 мая. Консервы мясные для детского питания, кг: 1158 рублей. Сосиски, кг: 465 рублей. Огурцы, кг: 171 рубль», — написано в аналитических материалах.
Помимо этого подешевели: сухие детские смеси на 65 рублей (с 1729 до 1664 за кг), сметана на 32 рубля (с 367 до 335 за кг) и вареная колбаса на 28 рублей (с 653 до 625 за кг). Однако есть и продукты которые заметно выросли в цене, например: чай (+89 рублей), сыр (+37 рублей), овощное и ягодное детское питание (+28 оба), лук (+31) и творог (+17). Остальные продукты изменились в стоимости незначительно.
Средняя стоимость картофеля в тюменских магазинах приближается к ста рублям за килограмм. За 2025 год цены на овощ выросли до 85%.
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