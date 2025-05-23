Нижний Тагил стал одним из лучших городов для инвестиций в недвижимость

Нижний Тагил (Свердловская область) стал одним из лучших крупных российских городов для покупки комнаты под сдачу в аренду. Доходность в городе составляет 19% годовых.
«Выяснилось, что самыми доходными городами с точки зрения сдачи комнат в аренду стали те, где средняя покупная цена объектов не превышает миллиона рублей. Это <...> Нижний Тагил (доходность составляет 19,3% годовых, окупаемость — 5,2 года)», — сообщили в «Мир квартир» РИА Недвижимость.
Город уступил лишь Череповцу с доходностью в 20,4%, а опередил Мурманск, Брянск и Рязань. В среднем по стране доходность составляет 10,4% годовых, а срок окупаемости — 9,6 года. Эксперты отмечают, что инвестиции в комнаты стали выгоднее: за три года доходность выросла, а окупаемость сократилась.
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