23 мая 2025

Нижний Тагил стал одним из лучших городов для инвестиций в недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Комнаты в квартирах Нижнего Тагила окупаются за пять лет
Комнаты в квартирах Нижнего Тагила окупаются за пять лет Фото:

Нижний Тагил (Свердловская область) стал одним из лучших крупных российских городов для покупки комнаты под сдачу в аренду. Доходность в городе составляет 19% годовых.

«Выяснилось, что самыми доходными городами с точки зрения сдачи комнат в аренду стали те, где средняя покупная цена объектов не превышает миллиона рублей. Это <...> Нижний Тагил (доходность составляет 19,3% годовых, окупаемость — 5,2 года)», — сообщили в «Мир квартир» РИА Недвижимость.

Город уступил лишь Череповцу с доходностью в 20,4%, а опередил Мурманск, Брянск и Рязань. В среднем по стране доходность составляет 10,4% годовых, а срок окупаемости — 9,6 года. Эксперты отмечают, что инвестиции в комнаты стали выгоднее: за три года доходность выросла, а окупаемость сократилась.

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Нижний Тагил (Свердловская область) стал одним из лучших крупных российских городов для покупки комнаты под сдачу в аренду. Доходность в городе составляет 19% годовых. «Выяснилось, что самыми доходными городами с точки зрения сдачи комнат в аренду стали те, где средняя покупная цена объектов не превышает миллиона рублей. Это <...> Нижний Тагил (доходность составляет 19,3% годовых, окупаемость — 5,2 года)», — сообщили в «Мир квартир» РИА Недвижимость. Город уступил лишь Череповцу с доходностью в 20,4%, а опередил Мурманск, Брянск и Рязань. В среднем по стране доходность составляет 10,4% годовых, а срок окупаемости — 9,6 года. Эксперты отмечают, что инвестиции в комнаты стали выгоднее: за три года доходность выросла, а окупаемость сократилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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