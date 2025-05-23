Тюменские школьники будут праздновать последний звонок под дождем

Помимо того, что погода будет дождливой, температура опустится до 2 градусов
В Тюмени 24 мая — в день последних звонков для школьников — весь день будет лить дождь. Температура воздуха опустится до 2 градусов, после 21 днем ранее. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.
«В Тюмени 23 мая температура наружного воздуха составит от 2 до 5 градуса. Утро: облачно, без существенных осадков. День: облачно, небольшой дождь. Вечер: облачно, небольшой дождь», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 5 метров в секунду. Влажность воздуха — 73%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!