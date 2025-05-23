23 мая 2025

Тюменские школьники будут праздновать последний звонок под дождем

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо того, что погода будет дождливой, температура опустится до 2 градусов
Помимо того, что погода будет дождливой, температура опустится до 2 градусов Фото:

В Тюмени 24 мая — в день последних звонков для школьников — весь день будет лить дождь. Температура воздуха опустится до 2 градусов, после 21 днем ранее. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

«В Тюмени 23 мая температура наружного воздуха составит от 2 до 5 градуса. Утро: облачно, без существенных осадков. День: облачно, небольшой дождь. Вечер: облачно, небольшой дождь», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 5 метров в секунду. Влажность воздуха — 73%.

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В Тюмени 24 мая — в день последних звонков для школьников — весь день будет лить дождь. Температура воздуха опустится до 2 градусов, после 21 днем ранее. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «В Тюмени 23 мая температура наружного воздуха составит от 2 до 5 градуса. Утро: облачно, без существенных осадков. День: облачно, небольшой дождь. Вечер: облачно, небольшой дождь», — написано на сайте. Порывы ветра составят 5 метров в секунду. Влажность воздуха — 73%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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