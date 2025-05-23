23 мая 2025

В челябинском аэропорту на две недели перекроют дорогу. Фото

Новую схему для движения автомобилей представили в челябинском аэропорту
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Курчатов» ввел ограничения для движения автомобилей
Аэропорт «Курчатов» ввел ограничения для движения автомобилей Фото:

В аэропорту Челябинска имени И.В. Курчатова временно ввели ограничения на передвижение автотранспорта. Это связано с проведением ремонтных работ на привокзальной площади, рассказали в пресс-службе авиагавани.

«С 26 мая по 11 июня 2025 года закроют движение транспортных средств в правую сторону от гостевой дороги через въездные группы. Проезд будет осуществляться через въездные группы в левую сторону от гостевой дороги», — объяснили в аэропорту.

Челябинцам и гостям предложили придерживаться новой схемы движения. В аэропорту попросили автолюбителей отнестись к временным нововведениям с пониманием.

Ранее в Челябинске ввели ограничения движения транспорта по улице Российской вдоль площади Павших революционеров в связи с реконструкцией теплотрассы. Из-за ремонтных работ с 24 мая по 30 сентября проезд частично закрыт. Водителям рекомендовали заранее планировать маршруты с учетом изменений дорожной ситуации.

Движение в аэропорту «Курчатов» в Челябинске организовали по новой схеме
Движение в аэропорту «Курчатов» в Челябинске организовали по новой схеме
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В аэропорту Челябинска имени И.В. Курчатова временно ввели ограничения на передвижение автотранспорта. Это связано с проведением ремонтных работ на привокзальной площади, рассказали в пресс-службе авиагавани. «С 26 мая по 11 июня 2025 года закроют движение транспортных средств в правую сторону от гостевой дороги через въездные группы. Проезд будет осуществляться через въездные группы в левую сторону от гостевой дороги», — объяснили в аэропорту. Челябинцам и гостям предложили придерживаться новой схемы движения. В аэропорту попросили автолюбителей отнестись к временным нововведениям с пониманием. Ранее в Челябинске ввели ограничения движения транспорта по улице Российской вдоль площади Павших революционеров в связи с реконструкцией теплотрассы. Из-за ремонтных работ с 24 мая по 30 сентября проезд частично закрыт. Водителям рекомендовали заранее планировать маршруты с учетом изменений дорожной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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