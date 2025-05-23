В аэропорту Челябинска имени И.В. Курчатова временно ввели ограничения на передвижение автотранспорта. Это связано с проведением ремонтных работ на привокзальной площади, рассказали в пресс-службе авиагавани.
«С 26 мая по 11 июня 2025 года закроют движение транспортных средств в правую сторону от гостевой дороги через въездные группы. Проезд будет осуществляться через въездные группы в левую сторону от гостевой дороги», — объяснили в аэропорту.
Челябинцам и гостям предложили придерживаться новой схемы движения. В аэропорту попросили автолюбителей отнестись к временным нововведениям с пониманием.
Ранее в Челябинске ввели ограничения движения транспорта по улице Российской вдоль площади Павших революционеров в связи с реконструкцией теплотрассы. Из-за ремонтных работ с 24 мая по 30 сентября проезд частично закрыт. Водителям рекомендовали заранее планировать маршруты с учетом изменений дорожной ситуации.
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