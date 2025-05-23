«Не уступил дорогу»: в свердловской ГИБДД рассказали подробности аварии, где погибла четырехлетняя девочка

Госавтоинспекция Свердловской области раскрыла подробности смертельной аварии в Березовском, в которой погибла четырехлетняя девочка. Установлено, что водитель не уступил дорогу пешеходам, а его машина была неисправна, сообщили в telegram-канале ведомства.
«Водитель грузового автомобиля, мужчина 1981 года рождения, двигаясь по нерегулируемому пешеходному переходу, не уступил дорогу женщине с ребенком, переходившим проезжую часть справа налево относительно направления движения транспорта», — говорится в сообщении ведомства. В результате происшествия ребенок скончался от полученных травм в автомобиле скорой помощи. Ее 39-летняя мать получила различные повреждения. Несмотря на госпитализацию, женщина отказалась от стационарного лечения.
Также выяснилось, что у машины была техническая неисправность — недостаточная глубина протектора задней правой шины. Водитель, 43-летний житель Березовского с двадцатилетним стажем, 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии он был трезв. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку, проводится расследование уголовного дела и устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Трагедия произошла днем 23 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гагарина. Водитель грузовика насмерть сбил четырехлетнюю девочку, когда та вместе с матерью возвращалась домой из детской поликлиники. После происшетсвия мать погибшего ребенка стала инициатором создания «коридора памяти» на месте аварии.
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