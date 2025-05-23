23 мая 2025

«Не уступил дорогу»: в свердловской ГИБДД рассказали подробности аварии, где погибла четырехлетняя девочка

Машина водителя, насмерть сбившего ребенка под Екатеринбургом, была неисправна
© Служба новостей «URA.RU»
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Расследование уголовного дела по факту ДТП продолжается
Расследование уголовного дела по факту ДТП продолжается Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области раскрыла подробности смертельной аварии в Березовском, в которой погибла четырехлетняя девочка. Установлено, что водитель не уступил дорогу пешеходам, а его машина была неисправна, сообщили в telegram-канале ведомства. 

«Водитель грузового автомобиля, мужчина 1981 года рождения, двигаясь по нерегулируемому пешеходному переходу, не уступил дорогу женщине с ребенком, переходившим проезжую часть справа налево относительно направления движения транспорта», — говорится в сообщении ведомства. В результате происшествия ребенок скончался от полученных травм в автомобиле скорой помощи. Ее 39-летняя мать получила различные повреждения. Несмотря на госпитализацию, женщина отказалась от стационарного лечения.

Также выяснилось, что у машины была техническая неисправность — недостаточная глубина протектора задней правой шины. Водитель, 43-летний житель Березовского с двадцатилетним стажем, 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии он был трезв. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку, проводится расследование уголовного дела и устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Трагедия произошла днем 23 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гагарина. Водитель грузовика насмерть сбил четырехлетнюю девочку, когда та вместе с матерью возвращалась домой из детской поликлиники. После происшетсвия мать погибшего ребенка стала инициатором создания «коридора памяти» на месте аварии.

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Госавтоинспекция Свердловской области раскрыла подробности смертельной аварии в Березовском, в которой погибла четырехлетняя девочка. Установлено, что водитель не уступил дорогу пешеходам, а его машина была неисправна, сообщили в telegram-канале ведомства.  «Водитель грузового автомобиля, мужчина 1981 года рождения, двигаясь по нерегулируемому пешеходному переходу, не уступил дорогу женщине с ребенком, переходившим проезжую часть справа налево относительно направления движения транспорта», — говорится в сообщении ведомства. В результате происшествия ребенок скончался от полученных травм в автомобиле скорой помощи. Ее 39-летняя мать получила различные повреждения. Несмотря на госпитализацию, женщина отказалась от стационарного лечения. Также выяснилось, что у машины была техническая неисправность — недостаточная глубина протектора задней правой шины. Водитель, 43-летний житель Березовского с двадцатилетним стажем, 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии он был трезв. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку, проводится расследование уголовного дела и устанавливаются все обстоятельства трагедии. Трагедия произошла днем 23 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гагарина. Водитель грузовика насмерть сбил четырехлетнюю девочку, когда та вместе с матерью возвращалась домой из детской поликлиники. После происшетсвия мать погибшего ребенка стала инициатором создания «коридора памяти» на месте аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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