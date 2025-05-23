23 мая 2025

Под Екатеринбургом создали «коридор памяти» на месте гибели девочки. Видео

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Девочку вместе с матерью сбил грузовик 23 мая
Девочку вместе с матерью сбил грузовик 23 мая Фото:

В Березовском Свердловской области в память о сбитой грузовиком четырехлетней девочке создали «коридор памяти» прямо на пешеходной части. Организатором стала мать погибшей.

«Попросила сделать коридор памяти на пешеходном переходе. Березовчане поддержали. Все машины спокойно стояли и ждали», — рассказали в telegram-канале «Березовский. Сила БГО». На месте происшествия собрались десятки человек.

Также рядом с местом аварии появился стихийный мемориал. Люди несут цветы и игрушки.

На водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за совершение преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы.

Трагедия произошла днем 23 мая на улице Гагарина: женщина с четырехлетней дочерью переходили дорогу, когда на них наехал грузовик. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

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В Березовском Свердловской области в память о сбитой грузовиком четырехлетней девочке создали «коридор памяти» прямо на пешеходной части. Организатором стала мать погибшей. «Попросила сделать коридор памяти на пешеходном переходе. Березовчане поддержали. Все машины спокойно стояли и ждали», — рассказали в telegram-канале «Березовский. Сила БГО». На месте происшествия собрались десятки человек. Также рядом с местом аварии появился стихийный мемориал. Люди несут цветы и игрушки. На водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за совершение преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. Трагедия произошла днем 23 мая на улице Гагарина: женщина с четырехлетней дочерью переходили дорогу, когда на них наехал грузовик. Девочка скончалась в машине скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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