В Березовском Свердловской области в память о сбитой грузовиком четырехлетней девочке создали «коридор памяти» прямо на пешеходной части. Организатором стала мать погибшей.
«Попросила сделать коридор памяти на пешеходном переходе. Березовчане поддержали. Все машины спокойно стояли и ждали», — рассказали в telegram-канале «Березовский. Сила БГО». На месте происшествия собрались десятки человек.
Также рядом с местом аварии появился стихийный мемориал. Люди несут цветы и игрушки.
На водителя грузовика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за совершение преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы.
Трагедия произошла днем 23 мая на улице Гагарина: женщина с четырехлетней дочерью переходили дорогу, когда на них наехал грузовик. Девочка скончалась в машине скорой помощи.
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