23 мая 2025

Разборки из-за наушников закончились для жителя Пермского края судом

За повторные побои житель Яйвы получил полгода исправительных работ
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд наказал мужчину за повторное нанесение побоев
Суд наказал мужчину за повторное нанесение побоев Фото:

Суд вынес приговор жителю Яйвы (Пермский край), который избил женщину из-за конфликта с наушниками. Мужчине назначили 6 месяцев исправительных работ. Об этом сообщает Александровский городской суд. 

«Александровский городской суд вынес приговор ранее судимому жителю Яйвы, который повторно совершил преступление с применением насилия. Мужчина пришел в дом к знакомым своей малолетней дочери, чтобы „разобраться“ из-за пропавших наушников. Конфликт перерос в драку: подсудимый нанес женщине несколько ударов по лицу, оттолкнул ее, из-за чего она упала. В результате потерпевшая получила сломанный зуб, кровоподтеки и синяки», — сообщается на странице суда во «ВКонтакте».

Суд учел смягчающие обстоятельства, включая семейное положение подсудимого, и назначил ему 6 месяцев исправительных работ. Наказание вынесено без учета рецидива, так как суд принял во внимание личность обвиняемого. Приговор не вступил в законную силу.

В Пермском крае ранее уже рассматривались случаи применения насилия в бытовых конфликтах. Так, в Лысьве мужчина был осужден на 13 лет лишения свободы за убийство сожительницы во время ссоры. Судебные инстанции тогда признали решение о наказании обоснованным и оставили приговор без изменений.

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Суд вынес приговор жителю Яйвы (Пермский край), который избил женщину из-за конфликта с наушниками. Мужчине назначили 6 месяцев исправительных работ. Об этом сообщает Александровский городской суд.  «Александровский городской суд вынес приговор ранее судимому жителю Яйвы, который повторно совершил преступление с применением насилия. Мужчина пришел в дом к знакомым своей малолетней дочери, чтобы „разобраться“ из-за пропавших наушников. Конфликт перерос в драку: подсудимый нанес женщине несколько ударов по лицу, оттолкнул ее, из-за чего она упала. В результате потерпевшая получила сломанный зуб, кровоподтеки и синяки», — сообщается на странице суда во «ВКонтакте». Суд учел смягчающие обстоятельства, включая семейное положение подсудимого, и назначил ему 6 месяцев исправительных работ. Наказание вынесено без учета рецидива, так как суд принял во внимание личность обвиняемого. Приговор не вступил в законную силу. В Пермском крае ранее уже рассматривались случаи применения насилия в бытовых конфликтах. Так, в Лысьве мужчина был осужден на 13 лет лишения свободы за убийство сожительницы во время ссоры. Судебные инстанции тогда признали решение о наказании обоснованным и оставили приговор без изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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