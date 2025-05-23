«Трактор» попробует взять реванш у «Локомотива» после поражения в Кубке Гагарина

Хоккейный сезон 2025/2026 начнется с матча «Трактора» и «Локомотива»
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября в Ярославле. Матч открытия проведут финалисты Кубка Гагарина — команда «Локомотив» из Ярославля и проигравший ей челябинский «Трактор».
«Ярославский „Локомотив“ и челябинский „Трактор“ откроют новый сезон КХЛ. Матч открытия состоится в Ярославле 5 сентября», — рассказали в КХЛ.
Команда из Ярославля 22 мая одержала победу в финале Кубка Гагарина. Хоккеисты «Трактора» уступили «Локомотиву» со счетом 1:2.
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