23 мая 2025

«Трактор» попробует взять реванш у «Локомотива» после поражения в Кубке Гагарина

Финалисты Кубка Гагарина «Трактор» и «Локомотив» встретятся на матче в сентябре
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Хоккейный сезон 2025/2026 начнется с матча «Трактора» и «Локомотива»
Хоккейный сезон 2025/2026 начнется с матча «Трактора» и «Локомотива» Фото:

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября в Ярославле. Матч открытия проведут финалисты Кубка Гагарина — команда «Локомотив» из Ярославля и проигравший ей челябинский «Трактор».

«Ярославский „Локомотив“ и челябинский „Трактор“ откроют новый сезон КХЛ. Матч открытия состоится в Ярославле 5 сентября», — рассказали в КХЛ.

Команда из Ярославля 22 мая одержала победу в финале Кубка Гагарина. Хоккеисты «Трактора» уступили «Локомотиву» со счетом 1:2.

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Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября в Ярославле. Матч открытия проведут финалисты Кубка Гагарина — команда «Локомотив» из Ярославля и проигравший ей челябинский «Трактор». «Ярославский „Локомотив“ и челябинский „Трактор“ откроют новый сезон КХЛ. Матч открытия состоится в Ярославле 5 сентября», — рассказали в КХЛ. Команда из Ярославля 22 мая одержала победу в финале Кубка Гагарина. Хоккеисты «Трактора» уступили «Локомотиву» со счетом 1:2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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