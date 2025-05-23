Челябинская хоккейная команда «Трактор» встретилась с болельщиками в честь закрытия сезона. На мероприятие пришли тысячи людей.
«Смотрите сколько собралось челябинцев», — пишет telegram-канал «Челябинск с огоньком», прикрепив видео со встречи, которая началась 24 мая в час дня. На нем люди выстроились в очереди перед ледовой ареной «Трактор», чтобы увидеться с игроками команды.
В честь окончания сезона с концертом выступит музыкальная группа. Гости смогут сфотографироваться с игроками команды и получить их автографы. В завершение церемонии все участники совместно примут участие в росписи ледовой площадки.
Ранее стало известно, что проигравший в финале Кубка Гагарина «Трактор» вновь встретится со своим соперником — «Локомотивом». Команды откроют новый сезон Континентальной хоккейной лиги.
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