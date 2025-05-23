23 мая 2025

Тысячи болельщиков пришли за автографами игроков «Трактора». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские болельщики пришли на встречу с клубом «Трактор» перед закрытием сезона (архивное фото)
Челябинские болельщики пришли на встречу с клубом «Трактор» перед закрытием сезона (архивное фото) Фото:

Челябинская хоккейная команда «Трактор» встретилась с болельщиками в честь закрытия сезона. На мероприятие пришли тысячи людей.

«Смотрите сколько собралось челябинцев», — пишет telegram-канал «Челябинск с огоньком», прикрепив видео со встречи, которая началась 24 мая в час дня. На нем люди выстроились в очереди перед ледовой ареной «Трактор», чтобы увидеться с игроками команды.

В честь окончания сезона с концертом выступит музыкальная группа. Гости смогут сфотографироваться с игроками команды и получить их автографы. В завершение церемонии все участники совместно примут участие в росписи ледовой площадки.

Ранее стало известно, что проигравший в финале Кубка Гагарина «Трактор» вновь встретится со своим соперником — «Локомотивом». Команды откроют новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

Огромная толпа болельщиков пришла увидеть финалистов Кубка Гагарина - команду «Трактор»
Огромная толпа болельщиков пришла увидеть финалистов Кубка Гагарина - команду «Трактор»
Фото:

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Челябинская хоккейная команда «Трактор» встретилась с болельщиками в честь закрытия сезона. На мероприятие пришли тысячи людей. «Смотрите сколько собралось челябинцев», — пишет telegram-канал «Челябинск с огоньком», прикрепив видео со встречи, которая началась 24 мая в час дня. На нем люди выстроились в очереди перед ледовой ареной «Трактор», чтобы увидеться с игроками команды. В честь окончания сезона с концертом выступит музыкальная группа. Гости смогут сфотографироваться с игроками команды и получить их автографы. В завершение церемонии все участники совместно примут участие в росписи ледовой площадки. Ранее стало известно, что проигравший в финале Кубка Гагарина «Трактор» вновь встретится со своим соперником — «Локомотивом». Команды откроют новый сезон Континентальной хоккейной лиги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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