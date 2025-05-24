ВС РФ расширили буферную зону около Курской области

Минобороны: ВС РФ освободили Ступочки и Отрадное в ДНР
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ВС РФ освободили Ступочки и Отрадное в ДНР
ВС РФ освободили Ступочки и Отрадное в ДНР Фото:
новость из сюжета
ВС РФ создают буферную зону на границе с Украиной

Вооруженные силы РФ расширили буферную зону около Курской области, взяв под контроль населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР, а также Локню в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"ВС РФ освободили Ступочки и Отрадное в ДНР", — сообщает telegram-канал ведомства. Также освобожден населенный пункт Локня в Сумской области. Контроль над Локней создает предпосылки для взятия стратегически важного логистического узла в Юнаковке, где продолжаются боевые действия, сообщает telegram-канал "Северный ветер".

РФ продолжает расширять буферную зону
РФ продолжает расширять буферную зону
Фото:

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил планы по формированию буферной зоны у границы с Украиной для защиты российских регионов от обстрелов. Президент подчеркнул, что зона призвана обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, граничащие с украинскими территориями.

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Вооруженные силы РФ расширили буферную зону около Курской области, взяв под контроль населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР, а также Локню в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. "ВС РФ освободили Ступочки и Отрадное в ДНР", — сообщает telegram-канал ведомства. Также освобожден населенный пункт Локня в Сумской области. Контроль над Локней создает предпосылки для взятия стратегически важного логистического узла в Юнаковке, где продолжаются боевые действия, сообщает telegram-канал "Северный ветер". Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил планы по формированию буферной зоны у границы с Украиной для защиты российских регионов от обстрелов. Президент подчеркнул, что зона призвана обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, граничащие с украинскими территориями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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