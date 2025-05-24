ВС РФ расширили буферную зону около Курской области

Вооруженные силы РФ расширили буферную зону около Курской области, взяв под контроль населенные пункты Ступочки и Отрадное в ДНР, а также Локню в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"ВС РФ освободили Ступочки и Отрадное в ДНР", — сообщает telegram-канал ведомства. Также освобожден населенный пункт Локня в Сумской области. Контроль над Локней создает предпосылки для взятия стратегически важного логистического узла в Юнаковке, где продолжаются боевые действия, сообщает telegram-канал "Северный ветер".
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил планы по формированию буферной зоны у границы с Украиной для защиты российских регионов от обстрелов. Президент подчеркнул, что зона призвана обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, граничащие с украинскими территориями.
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