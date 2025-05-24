ВС РФ сбили украинский МиГ-29

Российские военные сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы JDAM <...> а также 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили представители Минобороны РФ в telegram-канале ведомства. Уточняется, что также военными уничтожены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.
Противовоздушная оборона ВС РФ продолжает отражать атаки, направленные на российские позиции с использованием западных вооружений и беспилотников самолетного типа. Ранее стало известно, что ВСУ совершили массированную атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов по территории РФ. В течение ночи и утра субботы российские вооруженные силы ликвидировали 94 украинских беспилотника, совершавших атаки на разные территории страны.
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