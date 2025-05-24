ВС РФ сбили украинский МиГ-29

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Средствами ПВО сбит украинский истребитель Миг-29
Средствами ПВО сбит украинский истребитель Миг-29 Фото:

Российские военные сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы JDAM <...> а также 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили представители Минобороны РФ в telegram-канале ведомства. Уточняется, что также военными уничтожены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

Противовоздушная оборона ВС РФ продолжает отражать атаки, направленные на российские позиции с использованием западных вооружений и беспилотников самолетного типа. Ранее стало известно, что ВСУ совершили массированную атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов по территории РФ. В течение ночи и утра субботы российские вооруженные силы ликвидировали 94 украинских беспилотника, совершавших атаки на разные территории страны.

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Российские военные сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы JDAM <...> а также 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили представители Минобороны РФ в telegram-канале ведомства. Уточняется, что также военными уничтожены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Противовоздушная оборона ВС РФ продолжает отражать атаки, направленные на российские позиции с использованием западных вооружений и беспилотников самолетного типа. Ранее стало известно, что ВСУ совершили массированную атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов по территории РФ. В течение ночи и утра субботы российские вооруженные силы ликвидировали 94 украинских беспилотника, совершавших атаки на разные территории страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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