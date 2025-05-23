Силовики начали проверку после массового отравления детей в пермском санатории «Орленок»

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту отравления детей в санатории «Орленок». Об сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Проверочные мероприятия стартовали сразу после поступления информации о происшествии. Аналогичные мероприятия проводят следовали регионального СК.
«Незамедлительно с привлечением специалистов Роспотребнадзора организованы проверочные мероприятия, проведен осмотр помещений санатория. Также будет обеспечен отбор проб, анализ которых позволит установить причины случившегося», — говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что по итогам проверки, если подтвердятся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты расследования находятся на особом контроле органов прокуратуры Пермского края.
В пресс-службе регионального СКР рассказали, что по факту отравления детей в детском лагере следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Организовано проведение процессуальной проверки.
Ранее URA.RU рассказывало, что в санатории «Орленок» Пермского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — заболели 35 детей. Медики оказывают пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены.
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