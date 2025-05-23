23 мая 2025

Силовики начали проверку после массового отравления детей в пермском санатории «Орленок»

Прокуратура и СК проводят проверку по факту отравления детей в санатории в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура взяла на контроль ход проведения проверки
Прокуратура взяла на контроль ход проведения проверки Фото:

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту отравления детей в санатории «Орленок». Об сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Проверочные мероприятия стартовали сразу после поступления информации о происшествии. Аналогичные мероприятия проводят следовали регионального СК. 

«Незамедлительно с привлечением специалистов Роспотребнадзора организованы проверочные мероприятия, проведен осмотр помещений санатория. Также будет обеспечен отбор проб, анализ которых позволит установить причины случившегося», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что по итогам проверки, если подтвердятся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты расследования находятся на особом контроле органов прокуратуры Пермского края.

В пресс-службе регионального СКР рассказали, что по факту отравления детей в детском лагере следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Организовано проведение процессуальной проверки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в санатории «Орленок» Пермского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — заболели 35 детей. Медики оказывают пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены.

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Прокуратура Пермского края начала проверку по факту отравления детей в санатории «Орленок». Об сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Проверочные мероприятия стартовали сразу после поступления информации о происшествии. Аналогичные мероприятия проводят следовали регионального СК.  «Незамедлительно с привлечением специалистов Роспотребнадзора организованы проверочные мероприятия, проведен осмотр помещений санатория. Также будет обеспечен отбор проб, анализ которых позволит установить причины случившегося», — говорится в сообщении прокуратуры. В ведомстве уточнили, что по итогам проверки, если подтвердятся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты расследования находятся на особом контроле органов прокуратуры Пермского края. В пресс-службе регионального СКР рассказали, что по факту отравления детей в детском лагере следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. Организовано проведение процессуальной проверки. Ранее URA.RU рассказывало, что в санатории «Орленок» Пермского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — заболели 35 детей. Медики оказывают пострадавшим амбулаторную помощь, причины отравления пока не установлены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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