307 военнопленных вернулись в Россию в рамках обмена с Украиной

Минобороны РФ: Россия произвела с Украиной обмен военнопленными
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Из украинского плена в Россию вернутся еще 307 военных ВС РФ
Из украинского плена в Россию вернутся еще 307 военных ВС РФ Фото:

С территории, контролируемой украинской стороной, были возвращены 307 российских военнослужащих. В ответ на это Россия передала 307 украинских военнопленных. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны России. Текст сообщения имеется в распоряжении URA.RU.

Обмен произошел 24 мая, в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Россией и Украиной 16 мая в Стамбуле. «С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ», — говорится в материале. 

В настоящее время возвращенные российские военные находятся на территории Республики Беларусь, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь. Планируется, что все военнослужащие будут перевезены в Российскую Федерацию для дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

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С территории, контролируемой украинской стороной, были возвращены 307 российских военнослужащих. В ответ на это Россия передала 307 украинских военнопленных. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны России. Текст сообщения имеется в распоряжении URA.RU. Обмен произошел 24 мая, в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Россией и Украиной 16 мая в Стамбуле. «С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ», — говорится в материале.  В настоящее время возвращенные российские военные находятся на территории Республики Беларусь, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь. Планируется, что все военнослужащие будут перевезены в Российскую Федерацию для дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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