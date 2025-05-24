307 военнопленных вернулись в Россию в рамках обмена с Украиной

С территории, контролируемой украинской стороной, были возвращены 307 российских военнослужащих. В ответ на это Россия передала 307 украинских военнопленных. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны России. Текст сообщения имеется в распоряжении URA.RU.
Обмен произошел 24 мая, в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Россией и Украиной 16 мая в Стамбуле. «С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ», — говорится в материале.
В настоящее время возвращенные российские военные находятся на территории Республики Беларусь, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь. Планируется, что все военнослужащие будут перевезены в Российскую Федерацию для дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
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