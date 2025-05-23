23 мая 2025

Пермяк попался на хранении и попытке сбыта контрафактного табака на 11 млн рублей

Пермские силовики завершили дело о незаконном обороте немаркированных сигарет
© Служба новостей «URA.RU»
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Следствие завершило дело о незаконном обороте сигарет
Следствие завершило дело о незаконном обороте сигарет Фото:

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в хранении и попытке сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В июне 2024 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность подозреваемого. В ходе обысков обнаружено и изъято 71,5 тыс пачек табачных изделий с поддельными акцизными марками, общей стоимостью более 11,7 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Следствие установило, что с января по июнь 2024 года обвиняемый приобрел крупную партию немаркированной табачной продукции и хранил ее в арендованном гараже с целью дальнейшей продажи. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело по статьям о незаконном обороте табачных изделий и незаконном использовании товарного знака направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Перми сотрудники полиции уже задерживали местных жителей за незаконный оборот запрещенных товаров, в том числе за организацию наркоферм и хранение крупных партий наркотиков в гаражах и жилых помещениях. В одном из таких случаев суд приговорил обвиняемого к шести годам строгого режима за попытку сбыта более килограмма конопли.

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В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в хранении и попытке сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю. «В июне 2024 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность подозреваемого. В ходе обысков обнаружено и изъято 71,5 тыс пачек табачных изделий с поддельными акцизными марками, общей стоимостью более 11,7 млн рублей», — уточнили в ведомстве. Следствие установило, что с января по июнь 2024 года обвиняемый приобрел крупную партию немаркированной табачной продукции и хранил ее в арендованном гараже с целью дальнейшей продажи. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело по статьям о незаконном обороте табачных изделий и незаконном использовании товарного знака направят в суд для рассмотрения по существу. Ранее в Перми сотрудники полиции уже задерживали местных жителей за незаконный оборот запрещенных товаров, в том числе за организацию наркоферм и хранение крупных партий наркотиков в гаражах и жилых помещениях. В одном из таких случаев суд приговорил обвиняемого к шести годам строгого режима за попытку сбыта более килограмма конопли.
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