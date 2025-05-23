23 мая 2025

В Челябинске на «зебре» Mercedes сбил молодого парня. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеход попал под колеса иномарки на оживленной дороге
Пешеход попал под колеса иномарки на оживленной дороге Фото:

В Челябинске 24 мая Mercedes сбил 18-летнего парня. Молодого человека госпитализировали. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 мая в 13:00 часов на Комсомольском проспекте, 29. По предварительным данным, водитель-женщина, управляя автомобилем Mercedes, совершила наезд на 18-летнего пешехода», — говорится в сообщении ведомства. 

В результате ДТП парень получил травмы, его направили в больницу. Судя по видео-кадрам, сделанным очевидцами, инцидент произошел на пешеходном переходе. В Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее на другом пешеходном переходе под колеса машины попала 87-летная женщина. Она также переходила проезжую часть по «зебре». Инцидент произошел в непосредственной близости от наряда ДПС, дежурившего на месте в связи с временным перекрытием дороги для проведения спортивного забега.

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В Челябинске 24 мая Mercedes сбил 18-летнего парня. Молодого человека госпитализировали. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города. «Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 мая в 13:00 часов на Комсомольском проспекте, 29. По предварительным данным, водитель-женщина, управляя автомобилем Mercedes, совершила наезд на 18-летнего пешехода», — говорится в сообщении ведомства.  В результате ДТП парень получил травмы, его направили в больницу. Судя по видео-кадрам, сделанным очевидцами, инцидент произошел на пешеходном переходе. В Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Ранее на другом пешеходном переходе под колеса машины попала 87-летная женщина. Она также переходила проезжую часть по «зебре». Инцидент произошел в непосредственной близости от наряда ДПС, дежурившего на месте в связи с временным перекрытием дороги для проведения спортивного забега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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