В Челябинске 24 мая Mercedes сбил 18-летнего парня. Молодого человека госпитализировали. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 мая в 13:00 часов на Комсомольском проспекте, 29. По предварительным данным, водитель-женщина, управляя автомобилем Mercedes, совершила наезд на 18-летнего пешехода», — говорится в сообщении ведомства.
В результате ДТП парень получил травмы, его направили в больницу. Судя по видео-кадрам, сделанным очевидцами, инцидент произошел на пешеходном переходе. В Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее на другом пешеходном переходе под колеса машины попала 87-летная женщина. Она также переходила проезжую часть по «зебре». Инцидент произошел в непосредственной близости от наряда ДПС, дежурившего на месте в связи с временным перекрытием дороги для проведения спортивного забега.
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