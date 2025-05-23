В Каменске-Уральском в бане у местного авторитетного бизнесмена Сергея П. дружинники из «Русской общины» накрыли ЛГБТ-вечеринку*. Судя по видео, которым с URA.RU поделился источник, на тусовке присутствовали переодетые в женскую одежду мужчины.
На кадрах один из участников говорит, что компания собралась по случаю праздника. «Откуда у меня паспорт? Я просто пришел на день рождения», — объясняет мужчина в блестящем пиджаке, которого скрутили и положили на пол. По его словам, вечеринка организована «в стиле 90-х».
В общей сложности на ней собралось 26 человек. Среди гостей бросаются в глаза несколько мужчин с ярким макияжем и в женской одежде — возможно, травести-артисты. В бане были найдены целый чемодан косметики и накладной бюст.
Всех участников доставили в полицию, сняли отпечатки пальцев и отпустили. Организатору сходки вручили протокол по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).
*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено на ее территории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!