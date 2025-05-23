23 мая 2025

«Русская община» накрыла ЛГБТ-сходку* в бане у свердловского бизнесмена. Фото, видео

Свердловские дружинники из «Русской общины» провели рейд на ЛГБТ-вечеринке*
© Служба новостей «URA.RU»
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На вечеринке «в стиле 90-х» собралось больше 20 человек
На вечеринке «в стиле 90-х» собралось больше 20 человек Фото:

В Каменске-Уральском в бане у местного авторитетного бизнесмена Сергея П. дружинники из «Русской общины» накрыли ЛГБТ-вечеринку*. Судя по видео, которым с URA.RU поделился источник, на тусовке присутствовали переодетые в женскую одежду мужчины.

На кадрах один из участников говорит, что компания собралась по случаю праздника. «Откуда у меня паспорт? Я просто пришел на день рождения», — объясняет мужчина в блестящем пиджаке, которого скрутили и положили на пол. По его словам, вечеринка организована «в стиле 90-х».

В общей сложности на ней собралось 26 человек. Среди гостей бросаются в глаза несколько мужчин с ярким макияжем и в женской одежде — возможно, травести-артисты. В бане были найдены целый чемодан косметики и накладной бюст.

Всех участников доставили в полицию, сняли отпечатки пальцев и отпустили. Организатору сходки вручили протокол по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено на ее территории.

Участники вечеринки
Участники вечеринки
Фото:

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В Каменске-Уральском в бане у местного авторитетного бизнесмена Сергея П. дружинники из «Русской общины» накрыли ЛГБТ-вечеринку*. Судя по видео, которым с URA.RU поделился источник, на тусовке присутствовали переодетые в женскую одежду мужчины. На кадрах один из участников говорит, что компания собралась по случаю праздника. «Откуда у меня паспорт? Я просто пришел на день рождения», — объясняет мужчина в блестящем пиджаке, которого скрутили и положили на пол. По его словам, вечеринка организована «в стиле 90-х». В общей сложности на ней собралось 26 человек. Среди гостей бросаются в глаза несколько мужчин с ярким макияжем и в женской одежде — возможно, травести-артисты. В бане были найдены целый чемодан косметики и накладной бюст. Всех участников доставили в полицию, сняли отпечатки пальцев и отпустили. Организатору сходки вручили протокол по ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено на ее территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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