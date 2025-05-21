Крупную рыбу выловил горожанин
Горожанин поймал на удочку больших карасей за культурным центром «Курган» на Тоболе. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Наловил кучу карасей у КЦ „Курган“ в микрорайоне Энергетики на Тоболе. Рыбачил с четырех до восьми часов утра», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее курганец поймал целый таз рыбы на Орловском канале. В качестве прикормки он использовал горох и перловку.
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