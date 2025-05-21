21 мая 2025

Курганец раскрыл рыбное место на Тоболе, где ловятся большие караси. Фото

Рыбак наловил кучу карасей у КЦ «Курган» на Тоболе
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупную рыбу выловил горожанин
Крупную рыбу выловил горожанин Фото:

Горожанин поймал на удочку больших карасей за культурным центром «Курган» на Тоболе. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Наловил кучу карасей у КЦ „Курган“ в микрорайоне Энергетики на Тоболе. Рыбачил с четырех до восьми часов утра», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Ранее курганец поймал целый таз рыбы на Орловском канале. В качестве прикормки он использовал горох и перловку. 

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Горожанин поймал на удочку больших карасей за культурным центром «Курган» на Тоболе. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Наловил кучу карасей у КЦ „Курган“ в микрорайоне Энергетики на Тоболе. Рыбачил с четырех до восьми часов утра», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Ранее курганец поймал целый таз рыбы на Орловском канале. В качестве прикормки он использовал горох и перловку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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