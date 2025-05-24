ВСУ атаковали спасателей МЧС, когда те тушили пожар в Белгородской области

Два сотрудника МЧС получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.
«Спасатели прибыли, чтобы ликвидировать возгорание сухой травы, вызванное детонацией FPV-дрона. Однако в этот момент враг атаковал снова», — отметил Гладков. По его словам, сотрудники МЧС доставлены в городскую больницу, в этом помогли бойцы самообороны.
Гладков также выразил благодарность сотрудникам МЧС за самоотверженную работу и подчеркнул, что несмотря на все трудности, специалисты ведомства всегда готовы прийти на помощь жителям региона. По его словам, мужество и профессионализм спасателей являются примером для всех жителей Белгородской области.
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