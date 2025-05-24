ВСУ атаковали спасателей МЧС, когда те тушили пожар в Белгородской области

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ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область по одному и тому же месту
ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область по одному и тому же месту Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Два сотрудника МЧС получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.

«Спасатели прибыли, чтобы ликвидировать возгорание сухой травы, вызванное детонацией FPV-дрона. Однако в этот момент враг атаковал снова», — отметил Гладков. По его словам, сотрудники МЧС доставлены в городскую больницу, в этом помогли бойцы самообороны. 

Гладков также выразил благодарность сотрудникам МЧС за самоотверженную работу и подчеркнул, что несмотря на все трудности, специалисты ведомства всегда готовы прийти на помощь жителям региона. По его словам, мужество и профессионализм спасателей являются примером для всех жителей Белгородской области. 

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Два сотрудника МЧС получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. «Спасатели прибыли, чтобы ликвидировать возгорание сухой травы, вызванное детонацией FPV-дрона. Однако в этот момент враг атаковал снова», — отметил Гладков. По его словам, сотрудники МЧС доставлены в городскую больницу, в этом помогли бойцы самообороны.  Гладков также выразил благодарность сотрудникам МЧС за самоотверженную работу и подчеркнул, что несмотря на все трудности, специалисты ведомства всегда готовы прийти на помощь жителям региона. По его словам, мужество и профессионализм спасателей являются примером для всех жителей Белгородской области. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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