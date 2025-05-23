23 мая 2025

Стали известны подробности отравления пяти школьниц в Перми

Департамент образования пояснил инцидент с увлажнителем в пермской школе
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьников эвакуировали из-за появления резкого запаха в классе
Школьников эвакуировали из-за появления резкого запаха в классе Фото:

В пермской школе ученик повредил увлажнитель для кожи, что вызвало распространение резкого запаха. Детей экстренно эвакуировали. Пять школьниц для осмотра доставили в больницу, но их состояние удовлетворительное. Департамент образования Перми прокомментировал инцидент с увлажнителем, который произошел в школе № 65. 

«Один из школьников повредил увлажнитель-распылитель для кожи лица и рук во время урока. После инцидента в классе начал распространяться специфический запах. Педагог незамедлительно уведомила заместителя директора. Руководство школы оперативно приняло решение об эвакуации обучающихся, вызове скорой помощи, сообщении в полицию, информировании всех служб согласно алгоритму», — пояснили в департаменте образования. Данные ведомства передает properm.ru.

Всего из класса эвакуировали 25 учеников. Все они находились в удовлетворительном состоянии и отпущены домой в сопровождении родителей. Пятерых школьников осмотрели специалисты скорой помощи, после чего направили в Детскую клиническую больницу для дополнительного обследования. После осмотра дети также были отпущены домой, их состояние не вызывает опасений.

На месте происшествия сотрудники МВД России провели осмотр и опросили участников события. По предварительным данным полиции, инцидент носит случайный характер и не связан с хулиганскими действиями. В школе проведут дополнительные инструктажи по технике безопасности и правилам поведения для учащихся.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской школе четвероклассник принес на уроки увлажнитель для лица, из которого вылилась едкая жидкость, которая начала испаряться. Десятилетние девочки, находившиеся рядом, почувствовали резкий запах, начали кашлять и задыхаться. По факту произошедшего прокуратура и СК организовали проверку. 

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В пермской школе ученик повредил увлажнитель для кожи, что вызвало распространение резкого запаха. Детей экстренно эвакуировали. Пять школьниц для осмотра доставили в больницу, но их состояние удовлетворительное. Департамент образования Перми прокомментировал инцидент с увлажнителем, который произошел в школе № 65.  «Один из школьников повредил увлажнитель-распылитель для кожи лица и рук во время урока. После инцидента в классе начал распространяться специфический запах. Педагог незамедлительно уведомила заместителя директора. Руководство школы оперативно приняло решение об эвакуации обучающихся, вызове скорой помощи, сообщении в полицию, информировании всех служб согласно алгоритму», — пояснили в департаменте образования. Данные ведомства передает properm.ru. Всего из класса эвакуировали 25 учеников. Все они находились в удовлетворительном состоянии и отпущены домой в сопровождении родителей. Пятерых школьников осмотрели специалисты скорой помощи, после чего направили в Детскую клиническую больницу для дополнительного обследования. После осмотра дети также были отпущены домой, их состояние не вызывает опасений. На месте происшествия сотрудники МВД России провели осмотр и опросили участников события. По предварительным данным полиции, инцидент носит случайный характер и не связан с хулиганскими действиями. В школе проведут дополнительные инструктажи по технике безопасности и правилам поведения для учащихся. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской школе четвероклассник принес на уроки увлажнитель для лица, из которого вылилась едкая жидкость, которая начала испаряться. Десятилетние девочки, находившиеся рядом, почувствовали резкий запах, начали кашлять и задыхаться. По факту произошедшего прокуратура и СК организовали проверку. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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