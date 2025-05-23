23 мая 2025

Прокуратура заинтересовалась затоплением квартиры челябинки с тремя детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске из-за прорыва трубы затопило квартиры пожилой жительницы с внуками (архивное фото)
В Челябинске из-за прорыва трубы затопило квартиры пожилой жительницы с внуками (архивное фото) Фото:

Причины аварии, из-за которой затопило квартиру пожилой жительницы с тремя внуками, заинтересовали прокуратуру. Состоится проверка, рассказали в надзорном ведомстве.

«Прокуратурой Советского района Челябинска организована проверка по факту затопления помещений многоквартирного дома № 26 по ул. Неймана. Установлено, что оно произошло 23 мая 2025 года по причине прорыва во внутридомовой системе водоснабжения. Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства ответственными лицами управляющей организации при содержании многоквартирного жилого дома; при необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

О произошедшем рассказали СМИ. Дом признан аварийным, но семьи в нем до сих пор живут.

В администрации Челябинска объяснили URA.RU, что дом признан аварийным. Жильцам предложили переехать в помещения маневренного фонда, но женщина с тремя внуками отказалась среди тех, кто не захотел покидать свою квартиру. Сейчас идет расселение дома. В мэрии уточнили, что собственница квартиры согласилась получить компенсацию за свое жилье, которую предоставляют при процедуре расселения.

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Причины аварии, из-за которой затопило квартиру пожилой жительницы с тремя внуками, заинтересовали прокуратуру. Состоится проверка, рассказали в надзорном ведомстве. «Прокуратурой Советского района Челябинска организована проверка по факту затопления помещений многоквартирного дома № 26 по ул. Неймана. Установлено, что оно произошло 23 мая 2025 года по причине прорыва во внутридомовой системе водоснабжения. Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства ответственными лицами управляющей организации при содержании многоквартирного жилого дома; при необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве. О произошедшем рассказали СМИ. Дом признан аварийным, но семьи в нем до сих пор живут. В администрации Челябинска объяснили URA.RU, что дом признан аварийным. Жильцам предложили переехать в помещения маневренного фонда, но женщина с тремя внуками отказалась среди тех, кто не захотел покидать свою квартиру. Сейчас идет расселение дома. В мэрии уточнили, что собственница квартиры согласилась получить компенсацию за свое жилье, которую предоставляют при процедуре расселения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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