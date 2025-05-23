Прокуратура заинтересовалась затоплением квартиры челябинки с тремя детьми

Причины аварии, из-за которой затопило квартиру пожилой жительницы с тремя внуками, заинтересовали прокуратуру. Состоится проверка, рассказали в надзорном ведомстве.
«Прокуратурой Советского района Челябинска организована проверка по факту затопления помещений многоквартирного дома № 26 по ул. Неймана. Установлено, что оно произошло 23 мая 2025 года по причине прорыва во внутридомовой системе водоснабжения. Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства ответственными лицами управляющей организации при содержании многоквартирного жилого дома; при необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.
О произошедшем рассказали СМИ. Дом признан аварийным, но семьи в нем до сих пор живут.
В администрации Челябинска объяснили URA.RU, что дом признан аварийным. Жильцам предложили переехать в помещения маневренного фонда, но женщина с тремя внуками отказалась среди тех, кто не захотел покидать свою квартиру. Сейчас идет расселение дома. В мэрии уточнили, что собственница квартиры согласилась получить компенсацию за свое жилье, которую предоставляют при процедуре расселения.
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