Жители Карабаша через суд добиваются реальных тарифов за отопление

Жители города Карабаша Челябинской области пытаются добиться понижения платы за отопление для уровня единого областного тарифа. Для этого они обратились в суд, который собственников жилья поддержал. Ответчик, теплоснабжающая организация ООО «Перспектива», с решением не согласился и подал апелляцию.
«В 2009 году у администрации Карабаша были полномочия на установление нормативов потребления. И с тех пор нормативы в Карабаше одни из самых высоких в Челябинской области. Для сравнения: для панельного пятиэтажного дома рассчитанный единый областной норматив составляет 0,02178 Гкал/м2. В Карабаше же действует норматив 0,04114Гкал/м2, что почти вдвое больше. Куда может идти лишний газ от высокого норматива? ООО „Перспектива“ на территории городской котельной вырабатывает не только тепло, но и электричество», — рассказал URA.RU представитель группы жителей.
Газопоршневые установки «Перспективы» производят электроэнергию из газа, которую подают в сеть. Как сообщил URA.RU источник в Карабаше, в октябре 2024 года на территории городской котельной силовики нашли контейнеры с работающим майнинговым оборудованием.
«„Переспектива“ майнит криптовалюту из электроэнергии за счет жителей? Скорее всего, оборудование до сих пор работает и потребляет ресурсы, а жителям продолжают начислять по высокому нормативу», — предположил инсайдер.
В начале лета 2024 года группа жителей Карабаша подала в суд иск на администрацию муниципалитета, требуя применения единых областных нормативов и отмены постановления, принятого в 2009 году. Жители аргументировали свою позицию тем, что норматив на отопление должен быть установлен с учетом конструктивных и технических параметров дома. Речь идет о годе постройки, материале стен, крыши, объемах жилых помещений, площади и износе инженерных систем. Но действующий на территории города нормативно-правовой акт этого не учитывает.
В базе данных Кыштымского городского суда есть сведения о судебном процессе. Иск к мэрии был принят 21 мая 2024 год. 1 августа того же года суд принял сторону жителей. Согласно решению, действующий с 2009 года норматив был признан незаконным и с момента опубликования документа должен быть отменен.
«Признать недействующим с момента вступления решения суда в законную силу п. 3 и приложение 1 постановления главы Карабашского городского округа Челябинской области от 06.10.2009 года № 224, в редакции постановления администрации Карабашского городского округа № 4 от 15.01.2010 года об утверждении нормативов потребления тепловой энергии для населения. Возложить на администрацию Карабашского городского округа обязанность опубликовать сообщение о принятии настоящего решения в газете „Карабашский рабочий“ в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу», — говорится в решении.
В документе указано, что решение может быть обжаловано. Ответчик своим правом воспользовался, подал апелляцию и поэтому счета за отопление остаются прежними, так как решение Кыштымского городского суда не вступило в силу. Апелляция будет рассмотрена 26 мая в Челябинском областном суде.
«В Миассе стоимость отопления в среднем в два раза ниже, а жители Златоуста добились справедливости через суд, заставив власти применить единые областные нормативы. Их платежи сократились вдвое. Это доказывает, что снижение оплаты возможно, если есть политическая воля и давление со стороны граждан», — заявил URA.RU представитель группы горожан.
URA.RU направило запросы в мэрию Карабаша и в ООО «Перспектива» с просьбой прокомментировать ситуацию. Комментарии будут опубликованы после получения ответов на запросы.
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