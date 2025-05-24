24 мая 2025

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиагавань временно не отпускает и не принимает рейсы
Авиагавань временно не отпускает и не принимает рейсы Фото:

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги с 21:45 по московскому времени. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск... введены в аэропорту Калуга», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее аналогичные меры уже применялись в отношении аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, также с целью обеспечения безопасных условий для осуществления полетов гражданских воздушных судов. Подобные ограничения призваны снизить потенциальные риски для пассажиров и членов экипажей. Как правило, такие меры носят временный характер и отменяются после нормализации обстановки.

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Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги с 21:45 по московскому времени. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск... введены в аэропорту Калуга», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ранее аналогичные меры уже применялись в отношении аэропортов Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, также с целью обеспечения безопасных условий для осуществления полетов гражданских воздушных судов. Подобные ограничения призваны снизить потенциальные риски для пассажиров и членов экипажей. Как правило, такие меры носят временный характер и отменяются после нормализации обстановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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