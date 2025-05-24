24 мая 2025
23 мая 2025

В Тюмени грузовик с неадекватным водителем сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вскоре водитель грузовика скрылся с места ДТП
Вскоре водитель грузовика скрылся с места ДТП Фото:

В Тюмени на улице Широтной вечером 24 мая грузовик наехал на пешехода. Очевидцы попытались пообщаться с водителем, но по внешнему виду он казался пьяным, а затем и вовсе уехал с места ДТП. Подробности сообщаются в telegram-канале «ЧС Тюмень».

На место ДТП прибыли медики
На место ДТП прибыли медики
Фото:

«Ночью, в 00:15 минут, на улице Широтная 10, был совершен наезд на пешехода. Ответ водителя грузовика, наехавшего на пешехода, на вопрос трезвый ли он, был невнятный, на просьбу свидетелей происшествия, выйти из машины, отказался. После этого и вовсе скрылся с места ДТП», — говорится в сообщении.

Вскоре очевидцы нашли грузовик возле автоцентра рядом с местом ДТП. Пострадавшему помощь оказали медики. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Тюмени на улице Широтной вечером 24 мая грузовик наехал на пешехода. Очевидцы попытались пообщаться с водителем, но по внешнему виду он казался пьяным, а затем и вовсе уехал с места ДТП. Подробности сообщаются в telegram-канале «ЧС Тюмень». «Ночью, в 00:15 минут, на улице Широтная 10, был совершен наезд на пешехода. Ответ водителя грузовика, наехавшего на пешехода, на вопрос трезвый ли он, был невнятный, на просьбу свидетелей происшествия, выйти из машины, отказался. После этого и вовсе скрылся с места ДТП», — говорится в сообщении. Вскоре очевидцы нашли грузовик возле автоцентра рядом с местом ДТП. Пострадавшему помощь оказали медики. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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