В Тюмени на улице Широтной вечером 24 мая грузовик наехал на пешехода. Очевидцы попытались пообщаться с водителем, но по внешнему виду он казался пьяным, а затем и вовсе уехал с места ДТП. Подробности сообщаются в telegram-канале «ЧС Тюмень».
«Ночью, в 00:15 минут, на улице Широтная 10, был совершен наезд на пешехода. Ответ водителя грузовика, наехавшего на пешехода, на вопрос трезвый ли он, был невнятный, на просьбу свидетелей происшествия, выйти из машины, отказался. После этого и вовсе скрылся с места ДТП», — говорится в сообщении.
Вскоре очевидцы нашли грузовик возле автоцентра рядом с местом ДТП. Пострадавшему помощь оказали медики. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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