В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Глебом Шаравьевым

В Пермском крае состоится прощание с рядовым Глебом Шаравьевым, погибшим 19 сентября 2024 года при выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает администрация Березовского округа.
«В понедельник округ простится с нашим земляком — рядовым Шаравьевым Глебом Геннадьевичем, погибшим 19 сентября 2024 года при выполнении боевых задач. Глеб Геннадьевич заключил контракт с Министерством обороны РФ 23 июля 2023 года. Родился 1 мая 1997 года в д. Кляпово Березовского района, где закончил Кляповскую ООШ. В период с 2013 по 2017 годы обучался в Кунгурском сельскохозяйственном колледже, а после проходил срочную службу в ВС РФ», — сообщает администрация в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с бойцом состоится 26 мая. Гражданская панихида начнется в 11:00 в деревне Кляпово. Отпевание пройдет в 12:00 в церкви Иоанна Предтечи села Таз Русский.
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