24 мая 2025

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО бойцом Глебом Шаравьевым

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом состоится 26 мая 2025 года
Прощание с бойцом состоится 26 мая 2025 года Фото:

В Пермском крае состоится прощание с рядовым Глебом Шаравьевым, погибшим 19 сентября 2024 года при выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает администрация Березовского округа.

«В понедельник округ простится с нашим земляком — рядовым Шаравьевым Глебом Геннадьевичем, погибшим 19 сентября 2024 года при выполнении боевых задач. Глеб Геннадьевич заключил контракт с Министерством обороны РФ 23 июля 2023 года. Родился 1 мая 1997 года в д. Кляпово Березовского района, где закончил Кляповскую ООШ. В период с 2013 по 2017 годы обучался в Кунгурском сельскохозяйственном колледже, а после проходил срочную службу в ВС РФ», — сообщает администрация в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом состоится 26 мая. Гражданская панихида начнется в 11:00 в деревне Кляпово. Отпевание пройдет в 12:00 в церкви Иоанна Предтечи села Таз Русский.

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В Пермском крае состоится прощание с рядовым Глебом Шаравьевым, погибшим 19 сентября 2024 года при выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает администрация Березовского округа. «В понедельник округ простится с нашим земляком — рядовым Шаравьевым Глебом Геннадьевичем, погибшим 19 сентября 2024 года при выполнении боевых задач. Глеб Геннадьевич заключил контракт с Министерством обороны РФ 23 июля 2023 года. Родился 1 мая 1997 года в д. Кляпово Березовского района, где закончил Кляповскую ООШ. В период с 2013 по 2017 годы обучался в Кунгурском сельскохозяйственном колледже, а после проходил срочную службу в ВС РФ», — сообщает администрация в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом состоится 26 мая. Гражданская панихида начнется в 11:00 в деревне Кляпово. Отпевание пройдет в 12:00 в церкви Иоанна Предтечи села Таз Русский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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