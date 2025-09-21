Житель Прикамья лишился дома за долги перед банком

Житель Пермского края лишился собственного дома и земельного участка из-за неуплаты кредита, взятого в банке. Суд взыскал с него более 4,4 млн рублей задолженности и обратил взыскание на заложенное имущество. Об этом сообщает Ильинский районный суд.
«Ильинский районный суд удовлетворил иск [банка] к местному жителю, который не смог вернуть кредит и уплатить проценты за пользование им. Задолженность перед банком составила более 4,4 млн рублей», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
В 2022 году между банком и заемщиком заключен кредитный договор, обеспечением по которому выступили жилой дом и земельный участок, принадлежавшие мужчине. Из-за неоднократных нарушений графика платежей банк потребовал досрочного погашения задолженности, но заемщик не выполнил это требование.
Суд расторг кредитный договор, взыскал с ответчика всю сумму долга, а также обратил взыскание на заложенное имущество через продажу с публичных торгов. Дополнительно с заемщика взысканы судебные расходы в размере 74 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае в 2024 году снизилось количество кредитов для физических лиц. Сумма займов сократилась на 17% по сравнению с 2023 годом.
