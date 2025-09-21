21 сентября 2025

Житель Прикамья лишился дома за долги перед банком

Мужчина взял кредит, но не смог погасить его
Мужчина взял кредит, но не смог погасить его

Житель Пермского края лишился собственного дома и земельного участка из-за неуплаты кредита, взятого в банке. Суд взыскал с него более 4,4 млн рублей задолженности и обратил взыскание на заложенное имущество. Об этом сообщает Ильинский районный суд. 

«Ильинский районный суд удовлетворил иск [банка] к местному жителю, который не смог вернуть кредит и уплатить проценты за пользование им. Задолженность перед банком составила более 4,4 млн рублей», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

В 2022 году между банком и заемщиком заключен кредитный договор, обеспечением по которому выступили жилой дом и земельный участок, принадлежавшие мужчине. Из-за неоднократных нарушений графика платежей банк потребовал досрочного погашения задолженности, но заемщик не выполнил это требование.

Суд расторг кредитный договор, взыскал с ответчика всю сумму долга, а также обратил взыскание на заложенное имущество через продажу с публичных торгов. Дополнительно с заемщика взысканы судебные расходы в размере 74 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае в 2024 году снизилось количество кредитов для физических лиц. Сумма займов сократилась на 17% по сравнению с 2023 годом.

