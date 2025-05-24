24 мая 2025
23 мая 2025

В Тюменской области самыми необычными вакансиями стали хинкальщик и сигнальщик

© Служба новостей «URA.RU»
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Повару по приготовлению хинкали обещают платить до 66 тысячи рублей
Повару по приготовлению хинкали обещают платить до 66 тысячи рублей Фото:

В Тюмени в торговом центре ищут хинкальщика в кафе, а в нефтехимическую транспортную компанию в Тобольске требуется сигнальщик. Такие редкие и необычные предложения о работе размещены на портале HH.ru. Данными с корреспондентом URA.RU поделились аналитики.

«В команду „Хинкальной Кацо“ в галерее Вояж требуется повар на хинкали. Зарплата — до 66 560 рублей», — сообщают в подборке эксперты. В Тобольске в нефтехимическую компанию, занимающуюся железнодорожными перевозками, требуется сигнальщик. Специалист будет закреплять на путях подвижной состав тормозными башмаками и изымать их, при этом подавая специальные сигналы. Работодатель обещает платить до 65 тысяч рублей специалисту без опыта.

В список необычных и редких вакансий также вошла должность консультанта по кормам для животных в Тюмени. Кандидату с опытом работы до трех лет предлагают зарплату от 110 тысяч рублей. Замыкает список должность менеджера библиотеки в ТюмГУ. Здесь рассматривают кандидатов с высшим образованием, опытом от трех лет и готовых полный день работать за 22 440 рублей.

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В Тюмени в торговом центре ищут хинкальщика в кафе, а в нефтехимическую транспортную компанию в Тобольске требуется сигнальщик. Такие редкие и необычные предложения о работе размещены на портале HH.ru. Данными с корреспондентом URA.RU поделились аналитики. «В команду „Хинкальной Кацо“ в галерее Вояж требуется повар на хинкали. Зарплата — до 66 560 рублей», — сообщают в подборке эксперты. В Тобольске в нефтехимическую компанию, занимающуюся железнодорожными перевозками, требуется сигнальщик. Специалист будет закреплять на путях подвижной состав тормозными башмаками и изымать их, при этом подавая специальные сигналы. Работодатель обещает платить до 65 тысяч рублей специалисту без опыта. В список необычных и редких вакансий также вошла должность консультанта по кормам для животных в Тюмени. Кандидату с опытом работы до трех лет предлагают зарплату от 110 тысяч рублей. Замыкает список должность менеджера библиотеки в ТюмГУ. Здесь рассматривают кандидатов с высшим образованием, опытом от трех лет и готовых полный день работать за 22 440 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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