В Тюменской области самыми необычными вакансиями стали хинкальщик и сигнальщик

В Тюмени в торговом центре ищут хинкальщика в кафе, а в нефтехимическую транспортную компанию в Тобольске требуется сигнальщик. Такие редкие и необычные предложения о работе размещены на портале HH.ru. Данными с корреспондентом URA.RU поделились аналитики.
«В команду „Хинкальной Кацо“ в галерее Вояж требуется повар на хинкали. Зарплата — до 66 560 рублей», — сообщают в подборке эксперты. В Тобольске в нефтехимическую компанию, занимающуюся железнодорожными перевозками, требуется сигнальщик. Специалист будет закреплять на путях подвижной состав тормозными башмаками и изымать их, при этом подавая специальные сигналы. Работодатель обещает платить до 65 тысяч рублей специалисту без опыта.
В список необычных и редких вакансий также вошла должность консультанта по кормам для животных в Тюмени. Кандидату с опытом работы до трех лет предлагают зарплату от 110 тысяч рублей. Замыкает список должность менеджера библиотеки в ТюмГУ. Здесь рассматривают кандидатов с высшим образованием, опытом от трех лет и готовых полный день работать за 22 440 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!