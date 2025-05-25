Более десяти человек погибли в ДТП со студенческим автобусом в Колумбии

В Колумбии на мосту Эликоидаль произошло ДТП с автобусом, перевозившим студентов. Погибли не менее 11 человек, их уже опознали, сообщила радиостанция RCN.
«Опознаны 11 погибших в серьезной аварии на дорогах Киндио», — говорится в материале. Отмечается, что трагедия произошла в муниципалитете Киндио.
Согласно отчету полиции, на который ссылается RCN, в момент происшествия в автобусе находились 26 человек: 23 студента и трое преподавателей инженерного факультета Университета Гумбольдта. Все они возвращались из учебной поездки. Предварительное расследование показало, что водитель транспортного средства потерял управление из-за технической неисправности. Автобус на высокой скорости протаранил ограждение моста, при этом некоторых пассажиров выкинуло из салона через окна с эстакады. Их оперативно доставили в ближайшие медучреждения.
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