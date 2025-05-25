Более десяти человек погибли в ДТП со студенческим автобусом в Колумбии

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В Колумбии автобус со студентами попал в смертельное ДТП
В Колумбии автобус со студентами попал в смертельное ДТП Фото:

В Колумбии на мосту Эликоидаль произошло ДТП с автобусом, перевозившим студентов. Погибли не менее 11 человек, их уже опознали, сообщила радиостанция RCN. 

«Опознаны 11 погибших в серьезной аварии на дорогах Киндио», — говорится в материале. Отмечается, что трагедия произошла в муниципалитете Киндио.

Согласно отчету полиции, на который ссылается RCN, в момент происшествия в автобусе находились 26 человек: 23 студента и трое преподавателей инженерного факультета Университета Гумбольдта. Все они возвращались из учебной поездки. Предварительное расследование показало, что водитель транспортного средства потерял управление из-за технической неисправности. Автобус на высокой скорости протаранил ограждение моста, при этом некоторых пассажиров выкинуло из салона через окна с эстакады. Их оперативно доставили в ближайшие медучреждения. 

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В Колумбии на мосту Эликоидаль произошло ДТП с автобусом, перевозившим студентов. Погибли не менее 11 человек, их уже опознали, сообщила радиостанция RCN.  «Опознаны 11 погибших в серьезной аварии на дорогах Киндио», — говорится в материале. Отмечается, что трагедия произошла в муниципалитете Киндио. Согласно отчету полиции, на который ссылается RCN, в момент происшествия в автобусе находились 26 человек: 23 студента и трое преподавателей инженерного факультета Университета Гумбольдта. Все они возвращались из учебной поездки. Предварительное расследование показало, что водитель транспортного средства потерял управление из-за технической неисправности. Автобус на высокой скорости протаранил ограждение моста, при этом некоторых пассажиров выкинуло из салона через окна с эстакады. Их оперативно доставили в ближайшие медучреждения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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