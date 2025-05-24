24 мая 2025
23 мая 2025

На Ямале открывается навигация по Оби в труднодоступные поселения

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрослый билет на маршрут стоит 2 370 рублей
Взрослый билет на маршрут стоит 2 370 рублей Фото:

С 1 июня начинает курсировать теплоход «Метеор» из деревни Казым-Мыс в Салехард. Судно проследует через поселки Лопхари, Горки и Питляр. Об этом сообщается на сайте перевозчика АО «Северречфлот».

«На сайте „Северречфлот“ открыта онлайн-продажа билетов на теплоход „Метеор“ по маршруту Казым-Мыс — Салехард. Первый рейс состоится уже 1 июня — судно проследует через поселки Лопхари, Горки и Питляр», — следует из опубликованной на сайте перевозчика информации. Обратно теплоход поедет 3 июня. Далее в июне, согласно расписанию, рейсы будут выполняться по субботам.

Стоимость взрослого билета от начальной до конечной точки маршрута составляет 2 370 рублей, а за проезд ребенка в возрасте от 5-ти до 10-ти лет придется отдать 1 185 рублей. Приобрести проездной документ можно онлайн на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что с 10 июня в ЯНАО стартует северная навигация по другому маршруту — Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно, где также открыта онлайн-продажа билетов. Стоимость билетов для взрослых составит 2190 рублей, для детей — 1095.

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С 1 июня начинает курсировать теплоход «Метеор» из деревни Казым-Мыс в Салехард. Судно проследует через поселки Лопхари, Горки и Питляр. Об этом сообщается на сайте перевозчика АО «Северречфлот». «На сайте „Северречфлот“ открыта онлайн-продажа билетов на теплоход „Метеор“ по маршруту Казым-Мыс — Салехард. Первый рейс состоится уже 1 июня — судно проследует через поселки Лопхари, Горки и Питляр», — следует из опубликованной на сайте перевозчика информации. Обратно теплоход поедет 3 июня. Далее в июне, согласно расписанию, рейсы будут выполняться по субботам. Стоимость взрослого билета от начальной до конечной точки маршрута составляет 2 370 рублей, а за проезд ребенка в возрасте от 5-ти до 10-ти лет придется отдать 1 185 рублей. Приобрести проездной документ можно онлайн на сайте перевозчика. Ранее сообщалось, что с 10 июня в ЯНАО стартует северная навигация по другому маршруту — Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно, где также открыта онлайн-продажа билетов. Стоимость билетов для взрослых составит 2190 рублей, для детей — 1095.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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