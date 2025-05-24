На Ямале открывается навигация по Оби в труднодоступные поселения

С 1 июня начинает курсировать теплоход «Метеор» из деревни Казым-Мыс в Салехард. Судно проследует через поселки Лопхари, Горки и Питляр. Об этом сообщается на сайте перевозчика АО «Северречфлот».
«На сайте „Северречфлот“ открыта онлайн-продажа билетов на теплоход „Метеор“ по маршруту Казым-Мыс — Салехард. Первый рейс состоится уже 1 июня — судно проследует через поселки Лопхари, Горки и Питляр», — следует из опубликованной на сайте перевозчика информации. Обратно теплоход поедет 3 июня. Далее в июне, согласно расписанию, рейсы будут выполняться по субботам.
Стоимость взрослого билета от начальной до конечной точки маршрута составляет 2 370 рублей, а за проезд ребенка в возрасте от 5-ти до 10-ти лет придется отдать 1 185 рублей. Приобрести проездной документ можно онлайн на сайте перевозчика.
Ранее сообщалось, что с 10 июня в ЯНАО стартует северная навигация по другому маршруту — Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно, где также открыта онлайн-продажа билетов. Стоимость билетов для взрослых составит 2190 рублей, для детей — 1095.
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