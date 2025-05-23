В ЯНАО открыли продажу билетов на теплоходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость билетов для взрослых составит 2190 рублей
Стоимость билетов для взрослых составит 2190 рублей Фото:

С 10 июня в ЯНАО по маршруту Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно начнут курсировать теплоходы. Уже сегодня — 23 мая — дан старт продаж билетов, сообщили в администрации Ямальского района.

«Друзья, у нас отличные новости — стартовала продажа билетов на теплоход. Движение скоростных судов по маршруту Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно начнется 10 июня», — написано в telegram-канале администрации.

Уточняется, что из районного центра теплоходы будут отправляться в 13:20. Стоимость билетов для взрослых составит 2190 рублей, для детей — 1095. Приобрести их можно будет за 45 дней до выезда.

С 10 июня в ЯНАО открывается северная навигация по маршруту Салехард — Яр-Сале. Билеты можно приобрести на сайте Северречфлота, в кассах на речном вокзале Салехарда, на пристанях и дебаркадерах, а также на самом судне.

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С 10 июня в ЯНАО по маршруту Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно начнут курсировать теплоходы. Уже сегодня — 23 мая — дан старт продаж билетов, сообщили в администрации Ямальского района. «Друзья, у нас отличные новости — стартовала продажа билетов на теплоход. Движение скоростных судов по маршруту Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно начнется 10 июня», — написано в telegram-канале администрации. Уточняется, что из районного центра теплоходы будут отправляться в 13:20. Стоимость билетов для взрослых составит 2190 рублей, для детей — 1095. Приобрести их можно будет за 45 дней до выезда. С 10 июня в ЯНАО открывается северная навигация по маршруту Салехард — Яр-Сале. Билеты можно приобрести на сайте Северречфлота, в кассах на речном вокзале Салехарда, на пристанях и дебаркадерах, а также на самом судне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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