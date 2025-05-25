Адвокат раскрыла, почему россиянам будет страшно попасть в реестр должников

Адвокат Яковлева: попадание в реестр должников по алиментам грозит публичностью
© Служба новостей «URA.RU»
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В России начнет работу реестр должников, который будет вести Федеральная служба судебных приставов
В России начнет работу реестр должников, который будет вести Федеральная служба судебных приставов Фото:

С 25 мая в России начнет работу цифровой реестр должников по алиментам, который будет вести Федеральная служба судебных приставов. В него попадут сведения о злостных неплательщиках алиментов, включая тех, кто привлечен к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Об этом рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

«Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит, сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными. Минюст разработал ряд серьезных ограничений для злостных неплательщиков: запрет на пользование госуслугами, запрет на покупку билетов повышенной комфортности на транспорт, а также невозможность поступать на государственную службу. Кроме того, такие должники лишатся возможности брать кредиты и займы, за исключением тех, что направлены на погашение задолженности по алиментам», — объяснила адвокат Анастасия Яковлева агентству «Прайм». 

Яковлева пояснила, что должника исключат из реестра после полного погашения алиментной задолженности. Новый закон предусматривает автоматический обмен данными между судебными приставами и Социальным фондом для контроля трудоустройства должников, а работодатели смогут проверять своих сотрудников на наличие задолженностей.

Ранее URA.RU сообщало, что на сайте Федеральной службы судебных приставов уже начал работать открытый реестр граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов. В этот список включают лиц, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату, а также находящихся в розыске. Ожидается, что публичность данных и новые ограничения помогут снизить задолженность по алиментам.

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С 25 мая в России начнет работу цифровой реестр должников по алиментам, который будет вести Федеральная служба судебных приставов. В него попадут сведения о злостных неплательщиках алиментов, включая тех, кто привлечен к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Об этом рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева. «Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит, сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными. Минюст разработал ряд серьезных ограничений для злостных неплательщиков: запрет на пользование госуслугами, запрет на покупку билетов повышенной комфортности на транспорт, а также невозможность поступать на государственную службу. Кроме того, такие должники лишатся возможности брать кредиты и займы, за исключением тех, что направлены на погашение задолженности по алиментам», — объяснила адвокат Анастасия Яковлева агентству «Прайм».  Яковлева пояснила, что должника исключат из реестра после полного погашения алиментной задолженности. Новый закон предусматривает автоматический обмен данными между судебными приставами и Социальным фондом для контроля трудоустройства должников, а работодатели смогут проверять своих сотрудников на наличие задолженностей. Ранее URA.RU сообщало, что на сайте Федеральной службы судебных приставов уже начал работать открытый реестр граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов. В этот список включают лиц, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату, а также находящихся в розыске. Ожидается, что публичность данных и новые ограничения помогут снизить задолженность по алиментам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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