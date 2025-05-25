Контейнеровоз с русским капитаном запросил помощи у побережья Индии

Контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии попал в аварию в 38 морских милях от побережья Кочина (Кочи) в Индии, что привело к падению большого количества контейнеров за борт. Судно запросило помощи, эвакуировали 21 из 24 членов экипажа. Об этом сообщил представитель Минобороны в Кочи.
«В субботу около 1:30 получен сигнал бедствия от руководства судна с просьбой о помощи, поскольку контейнеровоз получил крен в 26 градусов. В операцию были вовлечены один корабль ВМС Индии, два корабля береговой охраны и один самолет Dornier», — передает сотрудник Минобороны. Его слова передает India Express.
В результате совместной спасательной операции эвакуировали 21 из 24 членов экипажа. Трое моряков еще остаются на борту. Среди членов экипажа — капитан из России, 20 граждан Филиппин, два украинца и один гражданин Грузии. Судно покинуло порт Вижиньям 23 мая и должно было прибыть в Кочи на следующий день.
Позже Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Керала (KSDMA) выпустило предупреждение, что на берег в результате аварии могут быть выброшены контейнеры с топливом. Секретарь KSDMA, доктор Шехар Куриакосе отметил, что жители прибрежных районов и рыбаки не должны контактировать с этими контейнерами. По его словам, также возможен разлив нефтепродуктов в некоторых районах. Ситуацию мониторит береговая яохрана.
MSC ELSA 3 — грузовое судно, построенное 28 лет назад. Его длина 184 метра. За май оно пять раз заходило в порт Вижиньям.
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