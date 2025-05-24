24 мая 2025

В пермском садике дети избили мальчика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В раздевалке пермского детсада одногруппники избили мальчика
В раздевалке пермского детсада одногруппники избили мальчика Фото:

В детском саду Перми группа детей избила мальчика в раздевалке. Информация об этом появилась в паблике «Плохие новости Пермь», где было опубликовано соответствующее видео и комментарий матери пострадавшего.

«Моего ребенка вчера избили жестко в саду. Видны гематомы, ссадины, кровоподтеки», — сказано под видео, размещенном в группе «ВКонтакте». На кадрах видно, как один из мальчиков несколько раз толкает сверстника, после чего к потасовке присоединяются другие дети. В результате пострадавший оказывается на полу, где его продолжают бить по голове и телу.

В ГУ МВД России по Пермскому краю сайту perm.aif.ru сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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В детском саду Перми группа детей избила мальчика в раздевалке. Информация об этом появилась в паблике «Плохие новости Пермь», где было опубликовано соответствующее видео и комментарий матери пострадавшего. «Моего ребенка вчера избили жестко в саду. Видны гематомы, ссадины, кровоподтеки», — сказано под видео, размещенном в группе «ВКонтакте». На кадрах видно, как один из мальчиков несколько раз толкает сверстника, после чего к потасовке присоединяются другие дети. В результате пострадавший оказывается на полу, где его продолжают бить по голове и телу. В ГУ МВД России по Пермскому краю сайту perm.aif.ru сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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