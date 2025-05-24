В детском саду Перми группа детей избила мальчика в раздевалке. Информация об этом появилась в паблике «Плохие новости Пермь», где было опубликовано соответствующее видео и комментарий матери пострадавшего.
«Моего ребенка вчера избили жестко в саду. Видны гематомы, ссадины, кровоподтеки», — сказано под видео, размещенном в группе «ВКонтакте». На кадрах видно, как один из мальчиков несколько раз толкает сверстника, после чего к потасовке присоединяются другие дети. В результате пострадавший оказывается на полу, где его продолжают бить по голове и телу.
В ГУ МВД России по Пермскому краю сайту perm.aif.ru сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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