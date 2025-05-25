Бывшего руководителя предприятия Минобороны обвинили в обмане военных на 48 млн рублей

Экс-главу ГВСУ по спецобъектам обвинили в закупке томографа по завышенной цене
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Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной (архивное фото)
Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывшего директора «Главного военно-строительного управления по специальным объектам» Андрея Белкова обвинили в обмане Минобороны на 48 млн рублей по делу о покупке томографа для девятого лечебно-диагностического центра. Это следует из материалов дела.

По данным следствия, Белков организовал фиктивный конкурс и заключил договор с ООО «Стройхимпроект» по завышенной цене — 121,7 млн рублей. Разницу в 48 млн рублей разделили гендиректор компании Елена Ляхович и главный бухгалтер Виктор Билько.

«Денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 478 рублей 3 копейки Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению», — говорится в материалах дела. Информацию приводит РИА Новости. Таким образом, Белкову предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, за это ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Однако его защита утверждает, что контракт был заключен по минимальной рыночной цене: проведенная экспертиза якобы определила нижний предел стоимости томографа в 117,7 миллиона рублей. Сам Белков вину не признает и находится под арестом, который продлен до 23 июля. Елена Ляхович ранее признала вину и получила четыре года условно со штрафом. Дело главного бухгалтера сейчас рассматривается судом.

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Бывшего директора «Главного военно-строительного управления по специальным объектам» Андрея Белкова обвинили в обмане Минобороны на 48 млн рублей по делу о покупке томографа для девятого лечебно-диагностического центра. Это следует из материалов дела. По данным следствия, Белков организовал фиктивный конкурс и заключил договор с ООО «Стройхимпроект» по завышенной цене — 121,7 млн рублей. Разницу в 48 млн рублей разделили гендиректор компании Елена Ляхович и главный бухгалтер Виктор Билько. «Денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 478 рублей 3 копейки Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению», — говорится в материалах дела. Информацию приводит РИА Новости. Таким образом, Белкову предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, за это ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Однако его защита утверждает, что контракт был заключен по минимальной рыночной цене: проведенная экспертиза якобы определила нижний предел стоимости томографа в 117,7 миллиона рублей. Сам Белков вину не признает и находится под арестом, который продлен до 23 июля. Елена Ляхович ранее признала вину и получила четыре года условно со штрафом. Дело главного бухгалтера сейчас рассматривается судом.
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