24 мая 2025

Открытие корейского кафе быстрого питания в Перми перенесли на лето

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания сейчас занята подбором персонала
Компания сейчас занята подбором персонала Фото:

Сесть корейского стрит-фуда Chicko откроет первый свой ресторан в Перми летом. Об этом сообщили представители компании.

«Открытие первого ресторана CHIСKO в Перми состоится летом 2025 года. Он разместится в ТЦ „Колизей Atrium“ по улице Ленина, 60. Заведение будет двухэтажным с панорамными окнами», — представителей корейской сети цитирует Business Class.

Сейчас на точке идет набор сотрудников. На площадке завершают подготовительные работы. Посетителям здесь будут предложены корн-доги, закуски из рисовых палочек с фирменным соусом, курица по-корейски, роллы, супы, десерты и напитки.

Ранее URA.RU писало, что сеть корейской кухни заявила о своих планах зайти в прикамскую столицу летом прошлого года. Старт откладывали несколько раз в силу различных обстоятельств. 

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Сесть корейского стрит-фуда Chicko откроет первый свой ресторан в Перми летом. Об этом сообщили представители компании. «Открытие первого ресторана CHIСKO в Перми состоится летом 2025 года. Он разместится в ТЦ „Колизей Atrium“ по улице Ленина, 60. Заведение будет двухэтажным с панорамными окнами», — представителей корейской сети цитирует Business Class. Сейчас на точке идет набор сотрудников. На площадке завершают подготовительные работы. Посетителям здесь будут предложены корн-доги, закуски из рисовых палочек с фирменным соусом, курица по-корейски, роллы, супы, десерты и напитки. Ранее URA.RU писало, что сеть корейской кухни заявила о своих планах зайти в прикамскую столицу летом прошлого года. Старт откладывали несколько раз в силу различных обстоятельств. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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