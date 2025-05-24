Открытие корейского кафе быстрого питания в Перми перенесли на лето

Сесть корейского стрит-фуда Chicko откроет первый свой ресторан в Перми летом. Об этом сообщили представители компании.
«Открытие первого ресторана CHIСKO в Перми состоится летом 2025 года. Он разместится в ТЦ „Колизей Atrium“ по улице Ленина, 60. Заведение будет двухэтажным с панорамными окнами», — представителей корейской сети цитирует Business Class.
Сейчас на точке идет набор сотрудников. На площадке завершают подготовительные работы. Посетителям здесь будут предложены корн-доги, закуски из рисовых палочек с фирменным соусом, курица по-корейски, роллы, супы, десерты и напитки.
Ранее URA.RU писало, что сеть корейской кухни заявила о своих планах зайти в прикамскую столицу летом прошлого года. Старт откладывали несколько раз в силу различных обстоятельств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!