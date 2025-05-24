Ради красивой даты молодожены поломали привычный график челябинских ЗАГСов

Бракосочетания в ЗАГСах Челябинской области в воскресный день не проводятся, однако в этот раз сотрудники записи актов гражданского состояния сделали исключение из-за большого количества желающих связать себя узами брака в мистическую дату 25.05.2025. Об этом сообщили в госкомитете по делам ЗАГС области.
«В регионе 268 пар подали заявления на регистрацию брака именно 25 мая 2025 года. Молодожены очень хотели сыграть свадьбу в красивую дату, выпавшую на последний день недели, поэтому мы пошли им навстречу», — заявляют в госкомитете.
Наибольший ажиотаж в Челябинске красивая дата вызвала у жителей Металлургического и Советского районов. Городские отделы управления ЗАГС приняли от любителей мистических дат соответственно 62 и 41 заявление.
25 мая 2025 года — особая дата, где цифры образуют почти зеркальную последовательность, привлекающую внимание астрологов, нумерологов и тех, кто верит в магию чисел. В этот день трижды встречается сочетание 2 и 5. Двойка в нумерологии означает гармонию, сотрудничество и интуицию. Пятерка символизирует свободу, динамику и перемены, а также, как считают эзотерики, энергию обновления и активного развития.
Ранее влюбленным парам Челябинска предложили зарегистрировать брак 25 июля 2025 года в библиотеке имени Пушкина. Это решение также было принято из-за большого спроса на красивую дату.
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