24 мая 2025

Ради красивой даты молодожены поломали привычный график челябинских ЗАГСов

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Пары ринулись регистрировать отношения 25.05.2025
Пары ринулись регистрировать отношения 25.05.2025 Фото:

Бракосочетания в ЗАГСах Челябинской области в воскресный день не проводятся, однако в этот раз сотрудники записи актов гражданского состояния сделали исключение из-за большого количества желающих связать себя узами брака в мистическую дату 25.05.2025. Об этом сообщили в госкомитете по делам ЗАГС области.

«В регионе 268 пар подали заявления на регистрацию брака именно 25 мая 2025 года. Молодожены очень хотели сыграть свадьбу в красивую дату, выпавшую на последний день недели, поэтому мы пошли им навстречу», — заявляют в госкомитете.

Наибольший ажиотаж в Челябинске красивая дата вызвала у жителей Металлургического и Советского районов. Городские отделы управления ЗАГС приняли от любителей мистических дат соответственно 62 и 41 заявление.

25 мая 2025 года — особая дата, где цифры образуют почти зеркальную последовательность, привлекающую внимание астрологов, нумерологов и тех, кто верит в магию чисел. В этот день трижды встречается сочетание 2 и 5. Двойка в нумерологии означает гармонию, сотрудничество и интуицию. Пятерка символизирует свободу, динамику и перемены, а также, как считают эзотерики, энергию обновления и активного развития.

Ранее влюбленным парам Челябинска предложили зарегистрировать брак 25 июля 2025 года в библиотеке имени Пушкина. Это решение также было принято из-за большого спроса на красивую дату.

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Бракосочетания в ЗАГСах Челябинской области в воскресный день не проводятся, однако в этот раз сотрудники записи актов гражданского состояния сделали исключение из-за большого количества желающих связать себя узами брака в мистическую дату 25.05.2025. Об этом сообщили в госкомитете по делам ЗАГС области. «В регионе 268 пар подали заявления на регистрацию брака именно 25 мая 2025 года. Молодожены очень хотели сыграть свадьбу в красивую дату, выпавшую на последний день недели, поэтому мы пошли им навстречу», — заявляют в госкомитете. Наибольший ажиотаж в Челябинске красивая дата вызвала у жителей Металлургического и Советского районов. Городские отделы управления ЗАГС приняли от любителей мистических дат соответственно 62 и 41 заявление. 25 мая 2025 года — особая дата, где цифры образуют почти зеркальную последовательность, привлекающую внимание астрологов, нумерологов и тех, кто верит в магию чисел. В этот день трижды встречается сочетание 2 и 5. Двойка в нумерологии означает гармонию, сотрудничество и интуицию. Пятерка символизирует свободу, динамику и перемены, а также, как считают эзотерики, энергию обновления и активного развития. Ранее влюбленным парам Челябинска предложили зарегистрировать брак 25 июля 2025 года в библиотеке имени Пушкина. Это решение также было принято из-за большого спроса на красивую дату.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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