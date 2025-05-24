В тюменских реках постепенно снижается уровень воды
В Тюменской области продолжает падать уровень воды в реках Тобол и Ишим, однако Иртыш и Тура все еще потихоньку прибывают. Так, за сутки они прибавили по одному сантиметру, следует из данных на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Иртыш — Тобольск. Уровень воды —688 см, изменения за сутки — плюс один сантиметр… Гидропост Тура — Тюмень. Уровень воды —644 см, изменения за сутки — плюс один сантиметр», — написано на сайте.
На остальных постах паводок постепенно снижается:
- В Ишиме река Ишим -6 (824 см);
- в Абатском река Ишим -4 (1072 см);
- в Ялуторовске река Тобол -5 (483 см;
- в Викулово река Ишим -1 (1054 см);
- в Ильинке река Ишим -5 (763 см);
- в Казанском река Алабуга -5 (577)
Уровень воды в реках Тюменской области на 25 мая
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