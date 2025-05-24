24 мая 2025
23 мая 2025

Уровень воды снижается почти во всех реках Тюменской области. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В тюменских реках постепенно снижается уровень воды
В тюменских реках постепенно снижается уровень воды Фото:

В Тюменской области продолжает падать уровень воды в реках Тобол и Ишим, однако Иртыш и Тура все еще потихоньку прибывают. Так, за сутки они прибавили по одному сантиметру, следует из данных на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Иртыш — Тобольск. Уровень воды —688 см, изменения за сутки — плюс один сантиметр… Гидропост Тура — Тюмень. Уровень воды —644 см, изменения за сутки — плюс один сантиметр», — написано на сайте.

На остальных постах паводок постепенно снижается:

  • В Ишиме река Ишим -6 (824 см);
  • в Абатском река Ишим -4 (1072 см);
  • в Ялуторовске река Тобол -5 (483 см;
  • в Викулово река Ишим -1 (1054 см);
  • в Ильинке река Ишим -5 (763 см);
  • в Казанском река Алабуга -5 (577)
Уровень воды в реках Тюменской области на 25 мая
Уровень воды в реках Тюменской области на 25 мая
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В Тюменской области продолжает падать уровень воды в реках Тобол и Ишим, однако Иртыш и Тура все еще потихоньку прибывают. Так, за сутки они прибавили по одному сантиметру, следует из данных на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Иртыш — Тобольск. Уровень воды —688 см, изменения за сутки — плюс один сантиметр… Гидропост Тура — Тюмень. Уровень воды —644 см, изменения за сутки — плюс один сантиметр», — написано на сайте. На остальных постах паводок постепенно снижается:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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