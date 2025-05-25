Политолог Дудчак: украинская правящая элита начала борьбу за ресурсы

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Дудчак заявил, что на Украине уже давно нет честной политической борьбы
Дудчак заявил, что на Украине уже давно нет честной политической борьбы Фото:
новость из сюжета
В Испании застрелен экс-советник Януковича Андрей Портнов

Украинская правящая элита усилила внутреннюю борьбу за сокращающиеся источники доходов на фоне убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщил политолог Александр Дудчак.

«У правящей элиты Украины сокращаются источники доходов, поэтому усиливается внутренняя борьба», — заявил Дудчак в беседе с РИА Новости, объясняя убийство Портнова. По словам политолога, на Украине уже давно исчезла традиционная политическая борьба, и сегодня основной мотив противостояния — контроль над финансовыми потоками. Дудчак отметил, что именно поэтому Владимиру Зеленскому уже все равно против, кого вводить санкции и подобные меры, лишь бы избавиться от конкурентов.

Он также допустил причастность бывшего президента Украины Петра Порошенко (признан в РФ террористом и экстремистом) к убийству Портнова, а также других представителей украинской элиты. Тем не менее Дудчак усомнился, что истинные обстоятельства произошедшего когда-либо станут достоянием общественности.

Андрей Портнов был убит 21 мая в пригороде Мадрида, когда привозил детей в школу. Согласно информации радиостанции Cadena SER, неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, произвел выстрелы по Портнову в тот момент, когда тот прибыл к учебному заведению вместе с детьми. В результате полученных ранений политик скончался на месте происшествия.

Ранее Портнов был инициатором уголовных дел против Петра Порошенко и фигурировал в расследованиях о связях с Россией, что делало его одной из ключевых фигур украинской политической сцены. За время своей карьеры в политике он не раз сталкивался с угрозами, попадал в скандалы, обвинялся в коррупции и многое другое. Подробнее об его биографии — в материале URA.RU.

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Украинская правящая элита усилила внутреннюю борьбу за сокращающиеся источники доходов на фоне убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщил политолог Александр Дудчак. «У правящей элиты Украины сокращаются источники доходов, поэтому усиливается внутренняя борьба», — заявил Дудчак в беседе с РИА Новости, объясняя убийство Портнова. По словам политолога, на Украине уже давно исчезла традиционная политическая борьба, и сегодня основной мотив противостояния — контроль над финансовыми потоками. Дудчак отметил, что именно поэтому Владимиру Зеленскому уже все равно против, кого вводить санкции и подобные меры, лишь бы избавиться от конкурентов. Он также допустил причастность бывшего президента Украины Петра Порошенко (признан в РФ террористом и экстремистом) к убийству Портнова, а также других представителей украинской элиты. Тем не менее Дудчак усомнился, что истинные обстоятельства произошедшего когда-либо станут достоянием общественности. Андрей Портнов был убит 21 мая в пригороде Мадрида, когда привозил детей в школу. Согласно информации радиостанции Cadena SER, неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, произвел выстрелы по Портнову в тот момент, когда тот прибыл к учебному заведению вместе с детьми. В результате полученных ранений политик скончался на месте происшествия. Ранее Портнов был инициатором уголовных дел против Петра Порошенко и фигурировал в расследованиях о связях с Россией, что делало его одной из ключевых фигур украинской политической сцены. За время своей карьеры в политике он не раз сталкивался с угрозами, попадал в скандалы, обвинялся в коррупции и многое другое. Подробнее об его биографии — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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