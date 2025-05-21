Экс-советника Януковича застрелили в Мадриде: что известно об убийстве

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был убит утром 21 мая в пригороде Мадрида, у ворот Американской школы. По данным радио Cadena SER, неизвестный на мотоцикле открыл огонь по Портнову, когда тот подъехал к школе с детьми. Политик скончался на месте, а преступнику удалось скрыться. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
Обстоятельства убийства
Неизвестный на мотоцикле открыл по огонь по Портнову около 9:15 утра по местному времени, когда тот привез своих детей в местную школу. По данным El Mundo, Портнов получил пять огнестрельных ранений. Выстрелы были произведены сзади: одна из пуль попала в шею, после чего нападавший сделал контрольный выстрел в голову. Выжить ему не удалось и он скончался на месте.
В нападении предположительно участвовали два-три человека, они успели скрыться с места преступления и сейчас находятся в розыске. Как отмечают местные СМИ, полицию вызвал свидетель, обнаруживший Портного без сознания. Сейчас правоохранительные органы расследуют обстоятельства убийства.
Что известно об убийце Портнова
По словам очевидцев, преступник был худощавого телосложения, высокого роста. Он был одет во все черное, при себе у него также была оранжевая поясная сумка. После совершения убийства он скрылся пешком в сторону Каса-де-Кампо, передает El Correo de Pozuelo.
Кто может быть причастен к убийству
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что к убийству Портнова могут быть причастны украинские спецслужбы. В интервью aif.ru он отметил две версии: преступление могло быть связано либо с личными конфликтами Портнова, либо с его обвинениями в связях с Россией, которые он отрицал.
Возможная причина убийства
По словам посла МИД России Родиона Мирошника, Портнов мог обладать информацией, способной навредить репутации нынешних украинских властей или представлявшей угрозу окружению главы Украины Владимира Зеленского. «Убитый в Испании Андрей Портнов был влиятельным чиновником при Януковиче и мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского или его самого», — написал он в своем telegram-канале. По словам Мирошника, преступление имеет сходства с «внесудебной казнью».
Политолог Александр Дудчак в беседе с «Лентой.ру», в свою очередь, предположил, что убийство Портнова могло иметь экономические причины, а не политические. «То, что сейчас произошло, я не уверен, что это связано с политикой, это вполне могло быть и разборками на экономической почве. Он мог где-то не выполнить свои обязательства», — сказал он.
Реакция на смерть политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал убийство экс-советника Януковича особо циничным, так как оно произошло у школы, где учился его ребенок, передает РИА Новости. Азаров подтвердил факт преступления и отметил, что был лично знаком с Портновым.
Депутат Верховной рады прошлых созывов Олег Царев заявил в интервью Life.ru, что Портнов был профессиональным и влиятельным юристом, имевшим широкие связи в судебной системе Украины. По словам Царева, у Портнова были как союзники, так и противники, и, вероятно, его устранение сочли более простым способом борьбы, чем противостояние ему как фигуре.
Что известно о Портнове
В период с 2010 по 2014 год Андрей Портнов занимал должность заместителя главы администрации Виктора Януковича, осуществляя контроль над судебной системой. Он также был инициатором уголовных дел против экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечь террористов и экстремистов РФ). Портнов был депутатом Верховной Рады с 2006 по 2010 год от блока Юлии Тимошенко. Он также входил в совет Национального банка Украины и Государственного экспортно-импортного банка.
По данным украинских СМИ, Портнов критиковал структуры, связанные с Демократической партией США, и участвовал в создании законодательной базы, применявшейся против участников Евромайдана. Он также был внесен в санкционный список ЕС по обвинениям в нецелевом использовании государственных средств и нарушениях прав человека, однако впоследствии суд его оправдал. В то же время украинские спецслужбы начали расследование его связей с Россией. Портнов также выступал против курса Украины на вступление в НАТО. После Майдана он покинул страну.
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